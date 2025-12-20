Рецепти
Ароматний глінтвейн на білому вині. Рецепт дня0
Глінтвейн на білому вині – легкий, ароматний напій із цитрусовими нотами та теплими спеціями. Він виходить м’яким на смак, яскравим за ароматом і чудово підходить для холодної пори. Готується просто й не потребує тривалого настоювання. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|біле сухе вино
|750 мл
|свіжовичавлений апельсиновий сік
|300 мл
|свіжовичавлений грейпфрутовий сік
|100 мл
|цедра лимона
|1 шт.
|яблуко червоних сортів
|1 шт.
|гвоздика
|5 шт.
|кориця паличка
|1 шт.
|бодян
|2–3 шт.
|мед або цукор
|50 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Вичавити сік з апельсина та грейпфрута, перелити його в каструлю.
Крок 2
Додати тонко нарізане яблуко, цедру лимона, гвоздику, корицю, бодян і мед або цукор.
Крок 3
Влити біле сухе вино та добре перемішати.
Крок 4
Підігрівати на середньому вогні, не доводячи до кипіння, зняти з вогню, щойно з’явиться піна.
Крок 5
Накрити кришкою, дати настоятися 5 хвилин, за потреби процідити й подавати гарячим.
