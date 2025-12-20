Глінтвейн на білому вині – легкий, ароматний напій із цитрусовими нотами та теплими спеціями. Він виходить м’яким на смак, яскравим за ароматом і чудово підходить для холодної пори. Готується просто й не потребує тривалого настоювання. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти біле сухе вино 750 мл свіжовичавлений апельсиновий сік 300 мл свіжовичавлений грейпфрутовий сік 100 мл цедра лимона 1 шт. яблуко червоних сортів 1 шт. гвоздика 5 шт. кориця паличка 1 шт. бодян 2–3 шт. мед або цукор 50 мл Спосіб приготування: Крок 1 Вичавити сік з апельсина та грейпфрута, перелити його в каструлю. Крок 2 Додати тонко нарізане яблуко, цедру лимона, гвоздику, корицю, бодян і мед або цукор. Крок 3 Влити біле сухе вино та добре перемішати. Крок 4 Підігрівати на середньому вогні, не доводячи до кипіння, зняти з вогню, щойно з’явиться піна. Крок 5 Накрити кришкою, дати настоятися 5 хвилин, за потреби процідити й подавати гарячим.