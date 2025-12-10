Щоб напій вийшов ароматним та смачним – важливо правильно підібрати спеції

Коли зима надворі та хочеться чогось теплого та ароматного – глінтвейн стає чудовим варіантом. А щоб напій вийшов ароматним та смачним, важливо правильно підібрати спеції. Dr.Igel розповідає, які приправи потрібно додати до глінтвейну.

Які спеції додають до глінтвейну?

Імбир – має пікантний смак, містить багато вітамінів та мікроелементів. Барбарис – додає напою легкої кислуватої нотки та вишуканості. У своєму складі має велику кількість корисних вітамінів. Аніс – ароматна спеція з солодким, але пряно-терпкуватим смаком. Чудово підходить для приготування глінтвейну та поєднується з кардамоном і корицею. Гвоздика – входить до складу майже всіх класичних рецептів глінтвейну. Кориця – обов’язковий інгредієнт у приготуванні глінтвейну. Вона додає цьому напою неймовірний солодкуватий смак та аромат. Бодян – має яскравіший аромат ніж аніс, солодкуватий смак, але з гостро-гіркуватими нотами. Мускатний горіх – чудово підійде для тих, хто бажає отримати приємний, але гострий смак та яскравий аромат.

Які трави додають до глінтвейну?

До глінтвейну, крім спецій, також можна додати кілька трав, які збагачують аромат напою свіжими нотками.