Біф Веллінгтон (Beef Wellington) – класична британська страва, у якій ніжна яловича вирізка загортається в ароматну грибну начинку та хрустке тісто, формуючи справжній гастрономічний шедевр. Цю страву варто приготувати на Різдво чи Новий рік, щоб здивувати сім’ю. Рецепт від The New York Times Cooking.

Інгредієнти

Яловича вирізка 1400 г Бекон 50 г Масло 2 ст. л Гриби (суміш різних видів) 340 г Шалот 1 шт Оливкова олія 2 ст. л Часник 2 зубчики Сухий вермут 1 ст. л Діжонська гірчиця 2 ст. л Прошуто 12 скибочок Яйце 1 шт Листкове тісто 500 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Зв’яжіть вирізку в 30-сантиметровий рулет, загорнувши тонший кінець. Можна робити це досить сильно. Покладіть рулет в холодну сковороду. Готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, доки вирізка не почне підрум’янюватися. Достатньо 6-8 хвилин.

Крок 2 Додайте масло на сковорідку після вирізки, збільште вогонь до максимального та додайте нарізані гриби та шалот. Готуйте, поки рідина, що виділилася з грибів, не випарується, 4-7 хвилин. Зменште вогонь до середнього і продовжуйте готувати, часто помішуючи, ще 18-23 хвилини, доки гриби не стануть золотисто-коричневими.

Крок 3 Якщо все масло на сковорідці випарувалося, додайте трохи оливкової олії, а потім часник та листя чебрецю. Готуйте, поки не з’явиться аромат, ще 1-2 хвилини. Додайте сухий вермут. Перекладіть суміш у миску, щоб вона охолола. Але на цьому етапі не додавайте сіль.

Крок 4 У тій самій сковорідці нагрійте 2 столові ложки оливкової олії на середньому вогні. Приправте яловичину сіллю та перцем та знову обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки, 1-2 хвилини з кожного боку. Перекладіть на тарілку та дайте трохи охолонути. Зніміть нитку та мастіть м’ясо гірчицею, після того, як воно охолоне.

Крок 5 На чистій робочій поверхні накладіть один на одного довгі листи поліетиленової плівки (розміром приблизно 40 на 40 сантиметрів). Покладіть зверху скибочки прошуто, утворивши прямокутник розміром приблизно 35 на 17 сантиметрів, розклавши їх рівним шаром і злегка накладаючи один на одного. Розкладіть зверху охолоджену грибну суміш.

Крок 6 Покладіть яловичину вздовж одного довгого кінця прошуто і щільно загорніть прошуто навколо яловичини. Щільно загорніть поліетиленову плівку, скрутивши обидва кінці. Залиште в холодильнику на 30 хвилин або на всю ніч.

Крок 7 Розігрійте духовку до 200°C та вистеліть на деко пергаментний папір. У невеликій мисці збийте яйце та 1 чайну ложку води. Викладіть листкове тісто на деко. Якщо тісто повністю не покриває яловичину, ви можете його розкачати. Обережно розгорніть охолоджену яловичину та покладіть її вздовж краю одного з двох боків листкового тіста. Щільно загорніть яловичину тістом, і затисніть, щоб закріпити. Змастіть верх та боки тіста яєчною сумішшю і за допомогою маленького ножа зробіть кілька надрізів у верхній частині тіста.