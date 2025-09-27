Страви з лаваша завжди прості, швидкі та смачні. Фарш у страві можете обрати за своїми вподобаннями. Рецепт від Prostoway.

Інгредієнти

Лаваш 3 шт. Сир 500 г Зелень за смаком Фарш 500 г Яйця 2 шт. Кетчуп 3 ст. л. Кунжут за смаком Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Натріть сир, наріжте дрібно зелень. Посоліть, поперчіть фарш, додайте яйця та кетчуп. Все добре перемішайте.

Крок 2 Викладіть на все на лист лаваша, посипте сиром та зеленню. Зверху викладіть другий лист й намажте фаршем.

Крок 3 Загорніть у щільний рулет й викладіть на деко, застелене пергаментом. Так робіть і всі наступні рулети.