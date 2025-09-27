Рецепти
Мʼясний рулет у лаваші на кожен день. Рецепт дня0
Страви з лаваша завжди прості, швидкі та смачні. Фарш у страві можете обрати за своїми вподобаннями. Рецепт від Prostoway.
Інгредієнти
|Лаваш
|3 шт.
|Сир
|500 г
|Зелень
|за смаком
|Фарш
|500 г
|Яйця
|2 шт.
|Кетчуп
|3 ст. л.
|Кунжут
|за смаком
|Сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть сир, наріжте дрібно зелень. Посоліть, поперчіть фарш, додайте яйця та кетчуп. Все добре перемішайте.
Крок 2
Викладіть на все на лист лаваша, посипте сиром та зеленню. Зверху викладіть другий лист й намажте фаршем.
Крок 3
Загорніть у щільний рулет й викладіть на деко, застелене пергаментом. Так робіть і всі наступні рулети.
Крок 4
Змастіть їх збитим яйцем та посипте зернами кунжуту та натертим сиром. Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, випікайте протягом 30 хвилин.
