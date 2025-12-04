Кисломолочний сир можна зробити вдома, не витрачаючи на це увесь день, а всього 30 хвилин

Кисломолочний сир можна зробити вдома, не витрачаючи на це увесь день, а всього 30 хвилин. ТСН розповідає, як зробити це правильно.

Фуд-блогер Олександр Огороднік поділився рецептом кисломолочного сиру, який реально приготувати всього за пів години, і в результаті отримати ніжний та ідеальний сир як для сирників, так і для вареників.

Для цього рецепту вам знадобиться 2 літри молока 3,5% та 1 літр кефіру 3,5%.

Щоб приготувати кисломолочний сир, потрібно довести молоко майже до кипіння (90-95°C). Після цього влийте у молоко кефір, і ви помітите, як у рідині почнуть одразу утворюватися згустки. Вам потрібно легенько прогріти суміш до легкого кипіння, вимкнути плиту та залишити на 5-10 хвилин. Потім суміш потрібно процідити через марлю, і ваш домашній сир готовий.

Також важливо зауважити, що якщо проціджувати сир 30 хвилин, він вийде ніжним та м’яким. А якщо проціджувати 2 години, сир вийде щільнішим та сухим.