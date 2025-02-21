Найкраще вживати в їжу дику червону рибу, через те, що вона містить більше корисних вітамінів і мінералів, ніж фермерська

Червона риба – це не лише смачно, а й корисно. Вона чудово підходить для швидкого сніданку у вигляді бутербродів, паштетів або ж як основа для різноманітних страв. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно та швидко засолити червону рибу.

Яку рибу можна засолити таким способом

Окрім власне червоної риби, до якої можна віднести будь-який лосось, сьомгу, форель, горбушу, таким самим методом можна засолити філе будь-якої риби. Так ви можете засолити філе морського судака чи окуня, сибас або дорадо. Залежно від розміру філе на приготування може піти трохи менше часу ніж просолювання великого шматка лосося. Невеличке філе сибаса чи дорадо може засолитись вже протягом декількох годин. Окрім як робити бутерброди з такою рибою ви можете просто нарізати її на сашимі або приготувати рибний тартар.

Скільки можна зберігати засолену рибу

Після того, як риба буде засолена її потрібно зберігати виключно в холодильнику. Для цього якнайкраще підійде герметичний пластиковий або скляний контейнер. За його відсутності ви можете просто щільно замотати рибу у харчову плівку. Зберігати засолену рибу в холодильнику варто не більше трьох днів.

Рецепт засолу червоної риби

Інгредієнти:

червона риба – 1 кг;

сіль – 2 ст.л.;

цукор – 1 ст. л.;

чорний перець – 1 ч.л.;

кріп – 10 гілочок.

Процес приготування: