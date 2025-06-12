Попри те, що газована вода дорожча за звичайну, вона містить чимало цінних речовин

Нестандартні методи догляду за рослинами все частіше викликають інтерес у садівників. Один із таких підходів – полив газованою мінеральною водою. Хоча вона коштує дорожче за звичайну воду, дослідження показують, що при правильному використанні такий полив може принести суттєву користь для росту і розвитку рослин. Детальніше про такий метод пишуть Ogorodniki.

Газована вода – це мінералка, збагачена вуглекислим газом (CO₂) під тиском. У результаті утворюються дрібні бульбашки, які й надають воді характерного шипіння. Саме завдяки цьому вмісту CO₂ газована вода здатна впливати на фізіологічні процеси у рослинах.

Чим корисна газована вода для рослин

Попри те, що газована вода дорожча за звичайну, вона містить чимало цінних речовин. Якщо в складі немає цукру, то така вода може використовуватись як своєрідне добриво. Зокрема, вона здатна збагачувати ґрунт і рослину важливими елементами – киснем, вуглекислим газом і воднем, які підтримують клітинні процеси в зеленій масі.

Вміст натрію у воді сприяє активації обмінних реакцій, необхідних для життєдіяльності рослин. Крім того, у газованій воді зазвичай містяться магній, кальцій, фосфор, калій, сірка – ці елементи легко засвоюються через коріння і позитивно впливають на ріст.

Що дає вуглекислий газ у складі

Вуглекислий газ (CO₂) сприяє більш активному фотосинтезу, а також допомагає рослинам ефективніше утримувати вологу. Завдяки цьому вони краще переносять посушливі умови, адже мають здатність економити вологу, отримуючи додаткову підтримку від підвищеного вмісту вуглецю в середовищі.

Важливо пам’ятати: