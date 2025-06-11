Завдяки своїм дезінфікуючим властивостям, сода може бути корисною у боротьбі з фітофторозом

У розпал літа садівники докладають максимум зусиль, щоб захистити рослини від хвороб і отримати багатий урожай без надлишку хімікатів. Один із доступних і безпечних засобів, який часто використовують досвідчені городники – звичайна харчова сода. Як правильно її застосувати, пише УНІАН.

Навіщо томатам сода

Цей продукт широко застосовують у боротьбі з грибковими інфекціями, зокрема фітофторозом, плямистістю листя та борошнистою росою. Сода має антисептичні властивості та здатна пригнічувати розвиток шкідливих мікроорганізмів. До того ж вона допомагає врівноважити кислотно-лужний баланс ґрунту, що позитивно впливає на ріст і стійкість рослин. У помірній кількості її також можна використовувати як природне підживлення.

Однак слід пам’ятати: надмірне внесення соди може негативно вплинути на рослини, тому використовувати її потрібно обачно.

Сода як профілактика і захист від фітофтори

Завдяки своїм дезінфікуючим властивостям, сода може бути корисною у боротьбі з фітофторозом. Щоб приготувати розчин для обробки томатів, достатньо розчинити 1-2 столові ложки соди у літрі води. Отриманою рідиною обприскують листя та стебла рослин, намагаючись рівномірно покрити поверхню. Це допоможе уповільнити розвиток грибкових інфекцій і зменшити ризик зараження.

Застосовувати такі обробки доцільно як у лікувальних, так і в профілактичних цілях, особливо в періоди підвищеної вологості чи після дощів.

Сода для підживлення томатів

Крім обприскувань, харчову соду іноді використовують і для поливу під корінь. Такий підхід дозволяє поліпшити загальний стан кущів і зміцнити їхню стійкість до хвороб. Для приготування розчину розчиніть 1 столову ложку соди у 3-4 літрах води. Поливайте під корінь, уникаючи потрапляння рідини на листя. Виконувати процедуру варто не частіше одного разу на два тижні.