Простий натуральний настій здатен покращити стан рослин

Якщо ваші томати скидають зав’язь, не засмучуйтесь – є ефективне рішення. Один натуральний засіб для поливу, який застосовують раз на 7-10 днів, допомагає зберегти зав’язі, стимулює ріст плодів і робить урожай ряснішим. Детальніше про нього пишуть «Добрі новини».

Часникове підживлення томатів

Для одних вирощування помідорів – справа звична і легка, а для інших ця культура здається досить вибагливою. Інколи томати цвітуть, але зав’язі немає, або ж плоди виростають деформованими чи навіть тріскаються. Якщо ґрунт добре підготовлений, полив регулярний, а результат все одно не радує – можливо, рослинам просто не вистачає підживлення.

Простий натуральний настій здатен покращити стан рослин: зав’язі тримаються міцно, а самі плоди виростають соковитими, солодкими і мають правильну форму.

Що потрібно для приготування розчину

Весь рецепт складається лише з двох інгредієнтів – часнику і янтарної кислоти.

Наріжте 2-3 зубчики часнику і залийте їх 1 літром теплої води. Накрийте ємність і залиште настоюватися до ранку.

Такий настій не лише захищає рослини від шкідників і грибкових хвороб, а й зміцнює природний імунітет томатів. Часник має властивість створювати захисне середовище для кущів.

Вранці до цього настою додається 1 грам янтарної кислоти. Вона посилює фотосинтез, покращує засвоєння поживних речовин з ґрунту, сприяє розвитку кореневої системи та стимулює формування зав’язей. Саме ця кислота допомагає запобігти опаданню квітів і забезпечує наливання плодів.

Як застосовувати

Після додавання янтарної кислоти настій потрібно процідити, розвести в 10 літрах води і використовувати для поливу під корінь. Найкраще проводити цю процедуру ввечері. Повторювати полив слід кожні 7-10 днів. Результати не змусять себе довго чекати: зав’язі почнуть з’являтися активніше, а квіти більше не обсипатимуться.

Хоч спершу рецепт виглядає надто простим, він має перевагу – повністю натуральний склад без хімічних домішок. На відміну від магазинних добрив, цей засіб не шкодить ні рослинам, ні ґрунту. Очікувати миттєвого результату від одного поливу не варто, але за умови регулярного використання томати обов’язково віддячать щедрим врожаєм.