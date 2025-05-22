Якщо поруч ростимуть несумісні культури, це може погіршити здоров’я рослин і значно зменшити врожай

Розміщення рослин на городі – справа не менш важлива, ніж сам догляд за ними. Помідори, наприклад, досить вибагливі до своїх «сусідів». Якщо поруч ростимуть несумісні культури, це може погіршити здоров’я рослин і значно зменшити врожай. Що не варто садити поруч, пише ТСН.

Картопля

Хоча картопля і помідори належать до одного ботанічного роду – пасльонових, це не робить їх добрими сусідами. Обидві культури схильні до однакових захворювань, зокрема фітофторозу. Якщо хвороба вразить одну рослину, велика ймовірність, що заразиться й інша.

Капуста

Капуста погано впливає на ріст помідорів, особливо через свою потужну кореневу систему, яка активно споживає поживні речовини з ґрунту. В результаті томати можуть відчувати нестачу харчування. До того ж капуста потребує багато вологи, що для помідорів може бути шкідливим.

Кукурудза

Ця культура активно виснажує землю, забираючи з неї багато мінералів. Висаджуючи кукурудзу поряд з томатами, ви ризикуєте залишити останніх без достатнього живлення. Окрім того, обидві рослини часто уражуються тими самими шкідниками.

Баклажани та перець

Як і помідори, ці овочі також належать до пасльонових. Це означає, що вони не тільки можуть переносити однакові хвороби, а й будуть конкурувати за поживні речовини та вологу. У результаті жодна з культур не отримає достатнього ресурсу для повноцінного розвитку.