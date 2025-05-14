Деякі культури не можна садити після картоплі

Правильне чергування культур – це важлива складова здоров'я вашого городу. Якщо не враховувати, які рослини висаджувати після картоплі, можна зіткнутися з серйозними проблемами, такими як хвороби рослин або відсутність урожаю. Деякі культури не можна садити після картоплі через загрозу зараження шкідниками, а інші виснажують ґрунт, що погіршує умови для наступних рослин. Детальніше про це пише «24 Канал».

Культури, які не слід садити після картоплі

Насамперед варто пам'ятати, що після картоплі не можна садити рослини, які належать до того ж сімейства, оскільки вони можуть страждати від тих самих хвороб. До таких належать перець, баклажани, помідори та фізаліс. Усі ці культури мають спільних шкідників і хвороби, такі як фітофтороз та макроспоріоз, які легко передаються через ґрунт, що залишився після картоплі.

Крім того, не рекомендується садити після картоплі і ягідні культури, зокрема полуницю та суницю. Ці рослини можуть захворіти на дротяника або фітофтороз, що суттєво знижує врожай. Також варто утриматися від висаджування часнику і цибулі, адже вони можуть бути вражені фузаріозом чи нематодою, що негативно позначиться на їхньому розвитку.

Культури, які можна висаджувати після картоплі

Незважаючи на те, що після картоплі не можна садити всі овочі, є й такі культури, які чудово себе почувають на цьому місці. Перш за все, це огірки, шпинат, морква, редиска, шавлія, базилік та різні зелені культури. Вони не конкурують з картоплею за ресурси ґрунту і не поширюють хвороби, тому їх висаджування після картоплі буде безпечним і вигідним.

Багато городників сумніваються, чи можна садити буряк після картоплі. Відповідь – так, можна. Це ще одна культура, яка не забирає з ґрунту багато поживних речовин, тому вона добре переносить висаджування після картоплі.

Як підготувати ґрунт після картоплі

Щоб ґрунт залишався родючим після картоплі, необхідно правильно підготувати його до посадки нових культур. Перш за все, треба прибрати всі залишки бадилля, оскільки вони можуть бути джерелом шкідників і хвороб. Після цього варто засіяти землю сидератами – люпином, вівсом або гірчицею. Це допоможе зберегти структуру ґрунту і поповнити його корисними речовинами.

Не менш важливо внести добрива, особливо ті, що містять калій, фосфор і азот. Це забезпечить наступні культури необхідними елементами для росту. Водночас, слід пам'ятати, що добрива необхідно вносити не тільки після картоплі, але й під час її посадки, щоб отримати максимальний урожай.