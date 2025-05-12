Селера – один із найкращих сусідів для капусти

Правильне сусідство на грядці має велике значення для розвитку овочевих культур. Білоголова капуста, як одна з найпоширеніших городніх рослин, може як отримувати користь від близькості до певних рослин, так і зазнавати шкоди від інших. Ukr.Media пише, з ким капусті буде комфортно ділити простір, а кого краще тримати на відстані.

Корисні сусіди капусти

Селера

Селера – один із найкращих сусідів для капусти. Її специфічний аромат не до вподоби біланці капустяній, метелику, який відкладає яйця на листках, що призводить до появи гусені. Окрім цього, селера затіняє ґрунт і допомагає зберігати вологу, що важливо у посушливу погоду. Такий мікроклімат сприяє кращому розвитку капустяних рослин.

Часник і цибуля

Ці культури виділяють леткі речовини, що мають репелентні властивості. Їхній різкий запах відлякує попелицю, павутинного кліща та інших дрібних шкідників. Посаджені поблизу капусти, вони створюють для неї своєрідний захисний бар'єр. Також часник не конкурує з капустою за поживні речовини, тому не шкодить її росту.

Чорнобривці та календула

Квіткові культури не тільки прикрашають город, а й приносять значну користь. Корені чорнобривців і календули виділяють речовини, які стримують розвиток ґрунтових шкідників і відлякують капустяних мух та гусінь. Крім того, ці рослини приваблюють сонечок і джмелів – природних ворогів попелиці. Їхня присутність на грядці створює більш збалансовану екосистему.

Кріп

Запах кропу є неприємним для багатьох капустяних шкідників, зокрема дірявників (капустяних листоїдів). Крім захисної функції, кріп сприяє покращенню смакових якостей капусти: вона стає солодшою та соковитішою. Кріп також не створює тінь і не витісняє капусту, що робить його ідеальним доповненням до капустяної грядки.

Небажані сусіди капусти

Полуниця

Попри свою невибагливість, полуниця конкурує з капустою за одні й ті ж поживні речовини у ґрунті. Обидві культури мають активну кореневу систему і потребують схожих мікроелементів, що може призвести до виснаження ґрунту та зниження врожайності. Крім того, полуниця може сприяти поширенню певних ґрунтових хвороб.

Помідори

Томати часто приваблюють нічних метеликів – совок, личинки яких пошкоджують як самі помідори, так і капусту. Якщо ці дві культури ростуть поруч, ризик зараження шкідниками зростає. До того ж помідори мають специфічні вимоги до ґрунту й мікроклімату, які не завжди сумісні з капустою.

Салат

Салат на перший погляд здається нейтральним сусідом, але в поєднанні з капустою його ріст часто уповільнюється. Причини можуть полягати у різних вимогах до вологи або у виділенні певних речовин, які заважають один одному. Такий симбіоз рідко дає гарні результати, тому краще висаджувати ці культури окремо.