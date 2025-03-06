Одні культури можуть допомогти одна одній, а інші – навпаки, перешкодити розвитку та росту

Вибір сусідів для кожної рослини може значно вплинути на врожай, тому варто ретельно підходити до цього процесу. Одні культури можуть допомогти одна одній, а інші – навпаки, перешкодити розвитку та росту. Особливо це стосується кабачків, які потребують багато води і поживних елементів для свого розвитку. З якими культурами не можна садити кабачки, пише «Сенсація».

Гарбузові культури

Кабачки не рекомендують садити поруч з іншими представниками сімейства гарбузових, такими як гарбузи, цукіні, патисони, огірки чи навіть болгарський перець. Причина в тому, що ці рослини можуть запилюватися між собою, що не призведе до хорошого врожаю. Крім того, вони будуть боротися за однакові ресурси, зокрема воду та поживні речовини в ґрунті. А ще варто пам’ятати, що гарбузові культури піддаються тим самим хворобам і паразитам, що може серйозно вплинути на врожай.

Картопля

Ще одна культура, яку не варто садити поруч з кабачками – це картопля. Вона забирає у кабачків всі необхідні поживні речовини з ґрунту, що призводить до того, що плоди кабачків стають дрібними, м’якими та навіть гіркими. У результаті, обидві культури не отримують належного живлення, що знижує якість врожаю.

Помідори

Помідори також не є кращими сусідами для кабачків. Вони активно конкурують за ресурси в ґрунті, особливо за поживні елементи. Коли кабачки ростуть поруч з помідорами, це може призвести до того, що рослини не отримують достатньо живлення, що відображається на їхньому розвитку та врожайності.