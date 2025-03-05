Перед тим, як перенести розсаду на постійне місце зростання, необхідно поступово привчити її до змін температури

Загартовування розсади – важливий етап, який дозволяє рослинам адаптуватися до зовнішніх умов і підготувати їх до висадки в ґрунт. Це процес, що допомагає зміцнити рослини і значно підвищити їх шанси на успішне приживлення. Перед тим, як перенести розсаду на постійне місце зростання, необхідно поступово привчити її до змін температури, вітру та прямого сонця. Як правильно здійснити загартовування, щоб отримати здорові й міцні рослини, пише Vegetable.

Як правильно загартовувати розсаду перед висадкою

Почніть за кілька тижнів до висадки

Рекомендується розпочати загартовування за 7-10 днів до запланованої висадки. За цей час розсада зможе поступово адаптуватися до змін температури і інших зовнішніх чинників. Почніть з поступового зниження температури в приміщенні, де розташована розсада, і збільшення часу перебування на свіжому повітрі.

Збільшення часу перебування на вулиці

Спочатку виносьте розсаду на вулицю на кілька годин, захищаючи її від прямого сонячного проміння та сильного вітру. Кожного наступного дня поступово збільшуйте тривалість перебування на вулиці, дозволяючи рослинам звикати до змін навколишнього середовища. Наприкінці періоду загартовування розсада повинна витримувати знаходження на вулиці цілий день.

Адаптація до сонячного світла

Збільшення часу, проведеного розсадою під прямими сонячними променями, є важливим етапом загартовування. Починайте з 15-20 хвилин, поступово збільшуючи час на сонці до 2-3 годин в останні дні перед висадкою.

Захист від негоди

Під час загартовування важливо захищати розсаду від сильного дощу чи холоду, особливо на початкових етапах. У таких випадках можна накрити рослини агроволокном або плівкою, щоб уникнути стресу.

Нічні температури

Перед висадкою знижуйте температуру в приміщенні на 2-3 градуси вночі, щоб підготувати рослини до низьких температур, які можуть бути на відкритому ґрунті.

Підготовка до висадки

Коли ваша розсада пройде всі етапи загартовування, вона стане більш витривалою та готовою до переселення в грунт. Пам’ятайте, що для успішного приживлення важливо не поспішати з висадкою і забезпечити рослинам максимальний комфорт у нових умовах. Важливо також продовжувати поливати розсаду помірно, щоб коренева система зміцнилася.