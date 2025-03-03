Підживлення слід проводити по вологій землі

Білокачанна капуста є однією з найпоширеніших культур на наших городах. Однак іноді виникають ситуації, коли рослини погано ростуть і не формують качанів. Це може бути спричинено рядом факторів, починаючи від недостатньої родючості ґрунту до відсутності необхідних поживних речовин. UA.Press пише про основні причини та способи їх вирішення.

Підготовка ґрунту та внесення добрив

Капуста є вимогливою культурою, яка потребує родючого та добре удобреного ґрунту. На бідних ґрунтах, які не були підготовлені заздалегідь, капуста не покаже активного росту, а формування качанів буде затримуватися. Перед висаджуванням рекомендується внести доломітове борошно або гашене вапно, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту. Це створить оптимальні умови для росту рослин.

Кальцієве підживлення

Якщо, незважаючи на внесення добрив, капуста погано росте, можливо, рослинам не вистачає кальцію. У такому випадку рекомендується провести кальцієве підживлення. Для цього в 10 літрах води розчиняють одну склянку гашеного вапна і поливають рослини під корінь з розрахунку 1 літр на кожну рослину. Підживлення слід проводити по вологій землі, це сприятиме кращому засвоєнню кальцію та інших корисних речовин.

Інші методи стимуляції зав’язування качанів

Крім вищезазначених методів, існують додаткові способи стимулювання зав’язування качанів: