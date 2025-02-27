Пересадка деяких культур може спричинити стрес для рослин

Вибір між покупкою розсади та висівом насіння є важливим етапом для кожного садівника. Хоча саджанці можуть бути зручними, деякі рослини краще вирощувати з насіння, адже це забезпечує їх здоровий розвиток та гарний врожай. Пересадка деяких культур може спричинити стрес для рослин і негативно вплинути на їх ріст. «24 Канал» пише про рослини, для яких прямий посів є оптимальним варіантом.

Соняшники

Соняшники швидко ростуть і додають краси будь-якому саду, однак через наявність стрижневого кореня, який важко відновити після пересадки, ці рослини краще висівати безпосередньо в ґрунт. Проріджуйте сходи, щоб забезпечити достатньо простору для їхнього розвитку.

Гарбузові культури

Гарбузи, кабачки, огірки та дині мають стрижневий корінь, що переходить у розлогу волокнисту систему. Ці рослини чутливі до порушення коренів, тому пересадка може викликати стрес і уповільнити ріст. Найкраще висівати їх прямо в ґрунт.

Горошок

Горошок має ніжну кореневу систему, яка погано переносить пересадку. Порушення коренів може призвести до зниження продуктивності рослини. Кращий результат дасть посів безпосередньо в ґрунт.

Квасоля

Квасоля є швидкорослою рослиною, яку найкраще висівати прямо в ґрунт, особливо біля опори чи стіни. Це дозволяє їй природно розвиватися і краще закріплювати вусики.

Кукурудза

Кукурудза легко проростає з насіння і не любить пересадки. Переміщення рослини може стати стресом, що уповільнює її ріст та знижує врожайність. Тому її рекомендується висівати безпосередньо в ґрунт.

Морква

Морква має стрижневий корінь, який є основною їстівною частиною рослини. Пересадка може пошкодити корінь або призвести до його деформації, що негативно позначиться на якості та зовнішньому вигляді врожаю.

Редис

Редис, як і морква, має стрижневий корінь, що погано переносить пересадку. Пошкоджені корені можуть призвести до неправильного розвитку рослини, тому його краще висівати безпосередньо в ґрунт. Це стосується і буряка, пастернаку та ріпи.