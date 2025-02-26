Вибір насіння залежить від сорту полуниці, який підходить для вашого регіону

Незважаючи на те, що традиційно полуницю розмножують вусиками, вирощування її з насіння стає все більш популярним серед садівників. Це дає можливість експериментувати з різними сортами та отримати ягоди, які ви не знайдете в магазині. Fermerstvo пише, як правильно виростити полуницю з насіння в домашніх умовах і забезпечити їй оптимальні умови для зростання.

Чи можна виростити полуницю з насіння

Вирощування полуниці з насіння є не надто поширеним методом, але він має свої переваги. Основна складність полягає в тому, що це довгий і трудомісткий процес. Однак він дає можливість отримати рослини гарного сорту. Якщо ви купили смачну полуницю, але не знаєте її сорту, зібравши з неї насіння, можна розмножити саме цей сорт у своєму саду. Підходять лише ремонтантні види, оскільки у гібридних сортів схожість насіння не завжди гарантована.

Де взяти насіння для посадки

Вибір насіння залежить від сорту полуниці, який підходить для вашого регіону. Серед популярних сортів, які підходять для вирощування з насіння, можна відзначити:

«Багот»;

«Лакомка»;

«Сахалінська»;

«Мускатна»;

«Фреска»;

«Рюген»;

«Женева».

Якщо ціна на насіння здається високою, можна спробувати заготовити його самостійно з стиглих ягід. Для цього обирайте найбільші та зрілі плоди, зріжте верхній шар, промийте насіння та висушіть на папері. Зберігати їх варто в скляних ємностях, де вони можуть зберігати схожість 3-4 роки.

Підготовка насіння та ґрунту до посіву

Перед висадкою насіння, рекомендується замочити його, щоб перевірити його якість. Якщо насіння не набрякає, це може свідчити про його низьку якість. Для цього їх слід помістити на вологий шматочок тканини, щоб вони не висихали. Інший метод підготовки – це загартування насіння в холодильнику на 2 дні. Такий підхід допоможе рослинам легше перенести заморозки.

Як посадити насіння

Для вирощування розсади важливо підібрати правильний ґрунт. Змішайте дві частини землі з однією частиною піску та торфу, додавши деревну золу та біогумус. Ґрунт має бути легким і розсипчастим, щоб вода не застоювалася. У підготовлений ґрунт висівають насіння, розміщуючи їх на відстані 2 см одне від одного. Після посадки землю злегка утрамбовують і рясно поливають. Для збереження вологи, поки насіння не проросте, можна накрити ящик склом або плівкою.

Догляд за насінням до появи сходів

До моменту, поки не з'являться міцні сходи, основним доглядом буде полив. Ящик краще тримати на сонячному вікні або під лампою. Після того як з’являться перші сходи, розсаду можна пікірувати у окремі стаканчики. Коли саджанці полуниці зростуть і зміцніють, їх можна висаджувати в ґрунт, дотримуючись оптимальних умов.