Для розсади томатів можна використовувати спеціально підготовлені грунти або приготувати їх самостійно

Останнім часом все більше садівників відмовляються від традиційного пікірування розсади помідорів, оскільки цей процес може завдати шкоди кореневій системі рослини та знизити її здатність до адаптації. Як виростити помідори без пікірування, пише Аgrovinn.

Чому вирощувати томати без пікірування краще

Пікірування – це пересадка молодих рослин у більші ємності для розвитку кореневої системи. Однак цей процес може спричинити стрес у рослини, що негативно позначається на її розвитку. Тому багато дачників і городників вибирають метод без пікірування. Цей спосіб дозволяє уникнути стресу, що виникає при пересадці, і забезпечує розсаді більш швидкий і здоровий ріст. Рослини в таких умовах формуються з потужною кореневою системою, щільними стеблами та насиченим зеленим листям.

Вибір ємності для розсади томатів

Правильний вибір контейнера для розсади – ключовий момент. Для вирощування томатів без пікірування ідеально підходять різні види ємностей, такі як ящики, пластикові або торф'яні стаканчики, торф'яні таблетки і пластикові касети.

пластикові стаканчики – доступні й недорогі, але потребують уваги до поливу, оскільки без піддонів надмірна волога може призвести до появи плісняви;

– доступні й недорогі, але потребують уваги до поливу, оскільки без піддонів надмірна волога може призвести до появи плісняви; торф'яні стаканчики – популярний вибір серед садівників, оскільки вони дозволяють висаджувати розсаду без пересадки, але вимагають частого поливу через швидке випаровування вологи;

– популярний вибір серед садівників, оскільки вони дозволяють висаджувати розсаду без пересадки, але вимагають частого поливу через швидке випаровування вологи; торф'яні таблетки – хороші для початкового розвитку, оскільки утримують вологу і поживні речовини, але їх вартість може бути досить високою;

– хороші для початкового розвитку, оскільки утримують вологу і поживні речовини, але їх вартість може бути досить високою; пластикові касети – оптимальні для вирощування великої кількості розсади. Вони компактні, мають індивідуальні осередки для кожної рослини і забезпечують рівні умови для їх росту, а також мінімізують ризик пошкодження кореневої системи.

Як сіяти помідори без пікірування

Процес посіву залежить від обраної ємності. Для вирощування в загальному контейнері, наприклад, в ящику, землю засипають на 1/3 висоти ємності, після чого проводять рядки для посіву насіння. Насіння слід висаджувати на глибину 1-1,5 см, забезпечуючи відстань між ними 5-8 см. Ящик накривають прозорою плівкою і ставлять в тепле, світле місце.

Для вирощування в індивідуальних ємностях, таких як стаканчики або касети, насіння висаджують по 2 в кожну ямку, щоб у разі необхідності одна рослина могла замінити іншу. Після того як з'являться перші сходи, плівку можна знімати, а сіянці потребують регулярного поливу і достатнього освітлення.

Вибір ґрунту для розсади

Для розсади томатів можна використовувати спеціально підготовлені грунти або приготувати їх самостійно. Найкраще підходить торф'яний субстрат, який володіє високою вологоємністю, хорошою повітропроникністю та надає рослинам необхідні макро- та мікроелементи для нормального росту. Торф'яна земля також допомагає уникнути захворювань та сприяє формуванню здорової кореневої системи.