Для бройлерів важливо забезпечити комфортний температурний і світловий режим

Вирощування бройлерів потребує правильного підходу до умов утримання, годівлі та догляду. Саме від цих факторів залежить, наскільки швидко птиця набирає вагу та чи буде вона здоровою. «Сільське господарство та садівництво» розповідає, на що варто звернути увагу, щоб отримати хороший результат.

Як правильно вирощувати бройлерів?

Для бройлерів важливо забезпечити комфортний температурний і світловий режим. Для маленьких курчат температура повинна бути від +27 до +33 °C, а освітлення повинно бути рівномірним по всьому пташнику.

Вода для напування також повинна бути комфортної температури: теплу птиці п’ють неохоче, а від холодної хворіють. В ідеалі, щоб температура була від +18 до +22°C. Після годування бройлерів, комбікорм теж слід перебирати, щоб перешкоджати розвитку гнильних процесів і росту хвороботворних бактерій

Також для курчат варто обмежити рухову активність одним приміщенням або кліткою. Таким чином мінімізується втрата енергії, з’явиться можливість правильно годувати курчат.

Після першого тижня утримання курчатам потрібно поставити окремі годівниці з річковим піском або дрібною галькою. Мінеральні компоненти сприяють ефективному перетравленню і засвоєнню кормів.

У домашніх умовах дуже важливо привчити курчат до певного режиму годування і строго його дотримуватися. Розділивши добову норму на кілька прийомів їжі, легко контролювати витрату корму.

Приблизно до 5 діб курчат слід годувати 8 разів на день. При цьому вперше бройлер повинен поїсти не пізніше ніж через 12–15 годин після своєї появи. В першу добу комбікорм залишають в постійному доступі. Загалом витрата корму становить 15–21 грамів на кожну голову.

До 18 днів бройлери доволі стрімко набирають вагу, і при збалансованому харчуванні вони можуть вирости до 638 грамів. У цей період корм потрібно додавати поступово, починаючи з 25 грамів і закінчуючи 89 грамів у розрахунку на одного курча. Кількість годувань поступово знижують з 6 раз до 4 разів на добу.

І до 37 днів триває період інтенсивного набору маси. До кінця цього періоду кожне курча може вирости до 2 кілограм. А витрати корму збільшуються до 158 грамів на особу. Окрім цього, у цей період кількість годувань теж зменшується – курчат слід годувати двічі на день.

Зазвичай, щоб виростити бройлера, достатньо 45 днів. Після цього добова норма кормів складатиме 169 грамів. Тому фахівці рекомендують забивати курчат вже на цьому етапі, якщо ви плануєте вирощувати бройлерів на продаж.