Навесні кури поступово виходять із «зимового режиму», однак саме в цей період їхня продуктивність може бути доволі нестабільною. Щоб підвищити несучість, важливо правильно організувати догляд, харчування та умови утримання, враховуючи сезонні зміни. «Добрі новини» розповідають, як підвищити несучість курей навесні.

Як відновити продуктивність?

Спочатку почніть із курника. Переконайтеся, що в ньому сухо та чисто, а також перевірте, чи немає в приміщенні вологи, підтікань або протягів. Додайте свіжу підстилку, наприклад солому чи тирс, щоб зберегти тепло в прохолодні ночі. Також не забувайте провітрювати приміщення, адже свіже повітря важливе для здоров’я птиці.

Окрім цього, навесні потрібно поступово змінювати раціон. Додавайте більше білка, щоб підтримати відновлення організму. Використовуйте натуральні джерела, наприклад насіння соняшнику або варені яйця. Також не забувайте про кальцій, адже він потрібен для міцної шкаралупи.

У цей період теж корисно вводити сезонні продукти. Додавайте у раціон трохи зелені, молодої трави або овочів. Ці продукти покращують травлення і загальний стан курей. Також забезпечте доступ до піску або дрібних камінців, щоб їжа краще перетравлювалася.

Після зими організм курей ослаблений, і саме в цей період активізуються паразити, тому курник слід регулярно прибирати і проводити обробку безпечними засобами.

Не забувайте також і про активність. Після зиму курям важливо більше рухатися, тому дайте їм можливість гуляти, коли дозволяє погода.

Освітлення теж має значення. У квітні природного світла вже більше, але в похмурі дні можна додати трохи штучного освітлення. Робіть це м’яко, без різких змін, щоб не викликати стрес у курей.