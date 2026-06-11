Мошок приваблює запах бродіння яблучного оцту

Мошки часто з’являються на кухні в теплу пору року, особливо якщо вдома зберігаються фрукти або овочі. Ці комахи швидко розмножуються, тому навіть невелика їх кількість може за короткий час перетворитися на справжню проблему. Real Simple розповідає, як можна позбутися мошок за допомогою яблучного оцту.

Чому яблучний оцет приваблює мошок?

Мошок приваблює запах бродіння яблучного оцту, вони сприймають його як джерело їжі. Саме на цьому принципі працює пастка, яка допомагає зменшити кількість мошок у приміщенні.

Як зробити пастку?

Для приготування пастки вам знадобиться невелика місткість та яблучний оцет. Його наливають у миску та додають кілька крапель мийного засобу. За бажанням ви також можете накрити миску харчовою плівкою та зробити у ній невеликі отвори.

Розмістіть пастки в місцях скупчення мошок, таких як смітники, раковини чи фруктові миски. Також щодня готуйте свіжий розчин, щоб ефективніше боротися з мошками.

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