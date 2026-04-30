Ці рослини ростуть навіть на бідному ґрунті: 6 невибагливих видів
Не всі рослини потребують родючого ґрунту та постійного догляду. Деякі види добре ростуть навіть у складних умовах – при неродючому ґрунті, нестачі вологи чи поживних речовин. Country Living розповідає про рослини, які виростуть навіть на бідному ґрунті.
Досвідчена садівниця Ронда Флемінг Хейз назвала найкращі варіанти витривалих рослин:
- Рудбекія – вона добре підходить для складних ґрунтів, рясно цвіте рік за роком, а також добре переносить спеку і посуху.
- Лантана – чудово цвіте навіть у найспекотніші літні місяці.
- Делосперма – це сукулентна рослина, яка чудово почувається на спекотному сонці. Зазвичай використовується як ґрунтопокривна рослина, тому добре росте на більшості типів ґрунтів.
- Кореопсис (дівочі очка) – чудово витримує посуху і сухий ґрунт.
- Просо прутовидне – це сорт декоративних злаків, який є невибагливим. Він стійкий до більшості шкідників, може рости на вологому, сухому і навіть глинистому ґрунті.
- Котяча мʼята – популярний вибір серед рослин завдяки своїй витривалості. Також вона приваблюватиме до вашого саду бджіл та метеликів.
