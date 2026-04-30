Для підтримки рослин можна використати доступний натуральний засіб

Після пересадки огірки часто потребують часу, щоб адаптуватися до нових умов. У цей період рослини можуть уповільнювати ріст, тому городники шукають способи допомогти їм швидше прижитися. «Добрі новини» розповідають, що ж робити, щоб пересаджені огірки швидко пішли в ріст.

Чим підживити огірки після пересадки?

Для підтримки рослин можна використати доступний натуральний засіб – дріжджове підживлення. Для приготування домашнього «стимулятора росту» знадобляться сухі дріжджі (один пакетик на 11 грамів), столова ложка цукру і чиста вода. Спочатку приготуйте закваску: дріжджі і цукор розчиніть у літрі теплої води та залиште у теплому місці на дві години. За цей час суміш почне бродити і пахнути, і це означає, що все йде правильно.

Готову закваску потрібно розвести водою. Залийте готову суміш у п’ять літрів чистої води.

Перед тим як поливати огірки, цей розчин ще раз треба розвести. Беріть приблизно літр суміші на відро води. Кінцевий розчин вийде слабким, і це правильно, адже концентроване підживлення може обпекти коріння.

Перед поливом цим стимулятором грядку обов’язково пролийте звичайною чистою водою, але не холодною. Це потрібно, адже дріжджі працюють лише у вологому ґрунті, і в сухій землі ефекту не буде. Після цього під кожен кущ потрібно влити близько літра цього добрива.

Щоб результат був ще кращим, городники радять ще до цього додати в ґрунт трохи перегною або деревної золи. У такому середовищі дріжджі краще пробуджуватимуть корисну мікрофлору, і рослина почне помітно краще вбирати та засвоювати поживні речовини.