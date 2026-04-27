Огірки – одна з найпопулярніших культур на городі. Вирощують їх майже всі, однак навіть досвід не завжди гарантує щедрий урожай. Успіх багато в чому залежить від правильного посіву та підготовки ґрунту. Більше про це пише Gazeta.ua.

Передусім варто звернути увагу на грядку. Огірки люблять тепло, тому місце має добре освітлюватися сонцем і бути захищеним від сильного вітру. Ґрунт повинен бути пухким, легким і з нейтральною кислотністю.

Як підготувати грядки та висіяти рослини

Для посіву формують борозни глибиною до чотирьох сантиметрів. Відстань між ними залишають не менше 70 сантиметрів, щоб рослини мали достатньо простору для росту. Насіння кладуть не надто густо, приблизно через кожні 7–10 сантиметрів.

Перед посівом борозни обов’язково зволожують. Після висівання їх знову поливають, витрачаючи до півтора літра води на одну рослину. Такий підхід забезпечує рівномірні сходи.

Чим підживити ґрунт

Щоб підвищити врожайність, під час сівби до ґрунту додають поживні речовини. Добре працює деревний попіл, достатньо двох ложок у кожну лунку. Також можна використати мінеральні добрива, зокрема до 15 грамів комплексної суміші.

Додаткові поради для гарного врожаю

Поруч із грядками варто встановити опори, щоб огірки могли вільно плестися. Це спрощує догляд і покращує доступ світла до рослин.

Огірки добре ростуть поряд із плодовими деревами, але важливо уникати затінених місць. Сіяти їх слід тоді, коли вже минула загроза заморозків. Зазвичай найкращий період для цього – травень, коли ґрунт достатньо прогрітий.