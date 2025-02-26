Використання домашніх засобів дозволяє не тільки заощадити, але й забезпечити рослини натуральними речовинами

Укорінення живців – це один з найпоширеніших способів розмноження рослин, і багато садівників обирають природні методи, щоб стимулювати цей процес. Використання домашніх засобів дозволяє не тільки заощадити, але й забезпечити рослини натуральними речовинами, які сприяють їх здоровому розвитку. Ukr.Media пише про кілька ефективних народних способів укорінення живців рослин.

Укорінення живців за допомогою соку алое

Алое є не лише корисним для людей, але й має властивості, які стимулюють утворення коренів у рослин. Для цього використовуйте листя трирічної рослини. Спочатку зріжте нижні листки, оберніть їх у поліетиленовий пакет і покладіть на кілька годин у холодильник. Це підсилює корисні властивості рослини. Потім вичавіть сік і додайте 5-7 крапель на склянку води. У цьому розчині потримайте живці два дні, а після цього пересадіть їх у ґрунт.

Укорінення живців у меді

Мед має безліч корисних властивостей, які сприяють не лише лікуванню, але й укоріненню рослин. Розчиніть чайну ложку меду в 1,5 літра теплої води (не більше 40°C), помістіть живці в розчин на півдня, а потім перенесіть їх у чисту воду або посадіть у землю. Цей метод допоможе корінцям утворитися швидше.

Використання вербової води для укорінення

Верба містить саліцин, природний фітогормон, який прискорює коренеутворення. Для цього наріжте молоді пагони верби та поставте їх у воду. Після того як на гілках з'являться корінці, помістіть живці в цю ж воду. Замість верби можна використовувати тополю, яка має схожі властивості завдяки наявності саліцину в її корі. Тополю наріжте на шматки довжиною 7-8 см і залийте окропом на 12 годин. Процідіть і використовуйте отриманий розчин для стимулювання коренеутворення.

Укорінення живців за допомогою дріжджів

Дріжджі – це ще один ефективний засіб для стимулювання коренеутворення. Для цього розведіть 50-60 г пресованих дріжджів у 500 мл теплої води і помістіть живці в отриману суміш на 2 доби. Після цього перемістіть їх у звичайну воду, і незабаром ви побачите перші корінці.

Укорінення живців в яєчному білку

Цей метод може здаватися незвичайним, але він також ефективний. Розведіть один яєчний білок у 200 мл теплої води, настоюйте протягом тижня, а потім розведіть з водою у співвідношенні 1:2. Поливайте живці цим розчином, щоб прискорити процес утворення корінців.