Щоб забезпечити хороший урожай, пам'ятайте про необхідність правильно підготувати насіння і ґрунт

Лютий – це не тільки час зимових холодів, але й ідеальний момент для початку садових робіт, зокрема для посадки розсади ягід. Саме в цей місяць можна підготувати майбутній врожай полуниць, смородини, малини та інших смачних ягід, щоб вже влітку насолоджуватися свіжими плодами. Завдяки правильному вибору сприятливих днів за місячним календарем, ви можете дати своїм рослинам найкращий старт для здорового росту. Як правильно садити насіння, пише УНІАН.

Які ягоди можна посадити у лютому: полуниця та суниця – у лютому можна посадити насіння ремонтантних сортів, що забезпечить раннє плодоношення;

– у лютому можна посадити насіння ремонтантних сортів, що забезпечить раннє плодоношення; малина – можна висаджувати живці або насіння для отримання здорової розсади;

– можна висаджувати живці або насіння для отримання здорової розсади; чорна смородина – для тих, хто хоче мати в середині літа смачний урожай цієї ягоди;

– для тих, хто хоче мати в середині літа смачний урожай цієї ягоди; лохина – хоча цей чагарник більш вимогливий, його також можна вирощувати з насіння;

– хоча цей чагарник більш вимогливий, його також можна вирощувати з насіння; жимолость – чудово адаптується до різних умов, і її можна висаджувати на розсаду. Сприятливі дні для посадки в лютому 2025 У 2025 році сприятливі дні для посадки ягідних культур припадають на певні астрологічні періоди, пише «Зелена садиба».: 1-2, 5-6, 12-14, 18-19, 22-23 лютого. Ці періоди дозволяють максимально використовувати природні сили для здорового розвитку вашої розсади. Щоб забезпечити хороший урожай, пам'ятайте про необхідність правильно підготувати насіння і ґрунт, а також про умови для пророщування, зокрема температуру та вологість.

Як правильно садити насіння

Щоб забезпечити хороший старт для рослин, насіння слід замочити та просушити перед посадкою. Для вирощування рекомендується використовувати неглибокі ємності висотою не більше 4 см, заповнені сумішшю ґрунту та піску в рівних пропорціях. Такий субстрат забезпечить гарне дренування та потрібний рівень вологості.

Насіння потрібно рівномірно розподілити по поверхні ґрунту і накрити ємності плівкою для створення ефекту парника. Перші паростки можуть з'явитися через 5 днів, а листочки – через 14. Вже в квітні можна пересаджувати саджанці в окремі контейнери, а в травні – в теплий ґрунт. Важливо пам'ятати, що для раннього врожаю полуниць краще вибирати ремонтантні сорти, які будуть плодоносити кілька разів за сезон, а також забезпечити їм достатньо світла та тепла для активного росту.