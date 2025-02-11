Після того як ви посадили живці, наступним кроком буде регулярний догляд за ними

Лютий є ідеальним часом для живцювання пеларгонії, оскільки рослина після зимового спокою готова до активного росту. В цей період пагони ще не встигли витратити сили на цвітіння, що дає їм більше енергії для вкорінення та розвитку. Крім того, живці, зрізані в лютому, встигають вкорінитися до початку весняного тепла, що дозволяє рослинам швидко адаптуватися і почати активний ріст. Це забезпечує раннє та рясне цвітіння влітку. «Добрі новини» пишуть, як правильно живцювати пеларгонію, щоб досягти найкращих результатів.

Основні правила живцювання пеларгонії

Для успішного розмноження пеларгонії необхідно вибрати здорову рослину з добре сформованим кущем. Важливо, щоб рослина була без ознак хвороб і шкідників, адже це може вплинути на якість живців. Для живцювання підійдуть пагони, які тільки почали рости, оскільки вони найбільш активні і життєздатні.

Почнімо з вибору пагона: найкраще обирати той, який має довжину 7-10 см. Зріжте його за допомогою гострого ножа або секатора трохи нижче вузла, де кріпляться листки. Після цього необхідно видалити нижнє листя, залишивши 2-3 верхні листочки. Якщо на пагоні є квіткові бутони, їх обов'язково потрібно прищипнути, щоб рослина не витрачала сили на цвітіння. Після обрізки, живець слід залишити на кілька годин у затінку, щоб місце зрізу підсохло і утворилася захисна плівка.

Як вкорінювати пеларгонію: вода або ґрунт

Вкорінити пеларгонію можна як у воді, так і в ґрунті – обирайте той спосіб, який вам зручніший. Якщо ви обрали варіант з посадкою в ґрунт, подбайте про дренажний шар у горщику. Для цього можна використовувати камінці або дрібний гравій. Далі підготуйте легкий субстрат, наприклад, суміш торфу і піску. Вставте живець у вологий ґрунт на глибину 2-3 см, злегка ущільнивши землю навколо нього, але не притискаючи сильно. Після цього добре полийте і поставте горщик у тепле, добре освітлене місце, але без прямого сонячного світла.

Догляд за живцями пеларгонії

Після того як ви посадили живці, наступним кроком буде регулярний догляд за ними: