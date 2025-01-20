Важливо вчасно визначити причину та вжити необхідних заходів для лікування рослини

Жовтіючі листки у пеларгонії (герані) – поширена проблема, з якою можуть зіткнутися навіть досвідчені квітникарі. Це явище може бути спричинене різними факторами, такими як неправильний полив, недостатнє освітлення або шкідники. Важливо вчасно визначити причину та вжити необхідних заходів для лікування рослини. «Фермер» пише про основні причини жовтизни листя у герані та способи її усунення.

Можливі причини пожовтіння листя

Жовтіти листя у герані може через кілька основних причин:

сонячний опік: герань любить сонце, але прямих променів вона не витримує. Листя можуть жовтіти та висихати, якщо рослина знаходиться під сильним і постійним сонячним світлом;

герань любить сонце, але прямих променів вона не витримує. Листя можуть жовтіти та висихати, якщо рослина знаходиться під сильним і постійним сонячним світлом; брак світла: якщо герань стоїть в затіненому місці, нижні листки поступово жовтіють, а рослина стає витягнутою і слабкою;

якщо герань стоїть в затіненому місці, нижні листки поступово жовтіють, а рослина стає витягнутою і слабкою; брак або надлишок води: недостатній полив може викликати засихання листя, а надмірна волога – гниття коренів і мляві листки;

недостатній полив може викликати засихання листя, а надмірна волога – гниття коренів і мляві листки; низька температура: якщо температура в приміщенні занадто низька, особливо взимку, листя може пожовтіти, а рослина почне хворіти;

якщо температура в приміщенні занадто низька, особливо взимку, листя може пожовтіти, а рослина почне хворіти; шкідники та хвороби: герань може бути атакована комахами (наприклад, павутинними кліщами чи тлею) або грибковими інфекціями, що також призводить до пожовтіння листя.

Лікування та запобігання проблемам

Перемістіть герань у правильне місце: уникайте прямих сонячних променів влітку та знайдіть більш світле місце для рослини, якщо вона страждає від браку світла.

Коригуйте полив: поливайте герань помірно, зберігаючи баланс між вологістю і дренажем. Влітку збільшуйте частоту поливів, а взимку – зменшуйте.

Забезпечте оптимальну температуру: тримайте герань в приміщенні з температурою від 15 до 25°C, оберігайте від холодного вікна взимку і перегріву біля батарей.

Перевірте на шкідників: регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників. У разі виявлення тлі або кліщів обробіть рослину спеціальними засобами.

Пересадіть рослину: якщо герань стала занадто великою для горщика, пересадіть її в більшу ємність. Важливо вибирати горщик на 2-3 см більший за попередній.

Лікуйте грибкові захворювання: якщо причина жовтіння – це грибки, обробіть рослину фунгіцидами, щоб запобігти подальшому розвитку хвороби.