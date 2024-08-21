Укорінення герані у воді – це простий процес

Герань – універсальна рослина для саду, улюблениця садових і ландшафтних дизайнерів. Квіти чудово доповнюють альпійські гірки й рокарії, бо це коренева рослина, пристосована до умов посухи. І якщо ви задумуєтесь над тим, чи можливо вкорінити квітку у воді, якщо вона любить посуху, тоді відповідь – так. Як саме це зробити, пише Zielony Ogrodek.

Укорінення герані у воді – це простий процес, який вимагає лише кількох кроків.

Вибираємо правильну розсаду

Для початку треба вибрати здоровий саджанець. Найкраще підходять молоді пагони, на яких ще немає квітів. Саджанець повинен бути довжиною близько 10-15 см і мати не менше трьох пар листя. Зрізати пагони найкраще гострим ножем або секатором, щоб не пошкодити материнську рослину.

Підготовка розсади

Як тільки ви вибрали гілку, видаліть нижнє листя, залишивши тільки верхнє. Таким чином ми не допустимо загнивання листя у воді. Ви також можете видалити квіти та квіткові бруньки, якщо вони є у саджанця, щоб рослина зосередилася на розвитку коренів, а не на цвітінні.

Укорінення в воді

Помістіть саджанець в ємність з водою. Вода повинна бути прокип'ячена і охолоджена, щоб мінімізувати ризик зараження. Слідкуйте за тим, щоб нижня частина саджанця була занурена у воду, але при цьому листя не торкалися її поверхні. Помістіть ємність у світле місце, але не під пряме сонячне проміння.

Дії під час вкорінення

Процес вкорінення може зайняти від кількох днів до кількох тижнів. Важливо регулярно перевіряти рівень води та доливати її за потреби. Коли коріння досягнуть довжини близько 2-3 см, саджанець готовий до пересадки в грунт.

Пересадка в грунт

Коли у саджанця з'являться досить довге коріння, ми можемо пересадити його в горщик з грунтом. Використовуйте легкий, водопроникний грунт, бажано призначений для герані. Після пересадки полийте рослину і поставте його у світле місце, уникаючи попадання прямих сонячних променів протягом перших кількох днів.