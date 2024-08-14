Висота мініатюрного виду всього 10-15 см

Флокси – одні з найпопулярніших багаторічних рослин садівників. Висота мініатюрного виду всього 10-15 см. Розмножувати їх досить легко і для цього є 5 різних способів. Детальніше про них пише «Наша хата».

Поділ куща

Якщо вам ніколи возитися з живцюванням, розмножити флокс ви можете шляхом ділення куща. Щоб квітка добре прижилася на новому місці, таку маніпуляцію роблять на початку або в кінці вегетації (навесні або ранньою осінню).

Для поділу підходять дорослі кущі флоксів віком 5-6 років і старше. Від групи відділяється кілька пагонів (від 10 шт), потім в землю обережно вертикально встроміть лопату. Потім від «батьківського» куща пласт землі відсуньте в бік, відділені пагони відокремляться. Після цього землю необхідно струсити і очистити від неї стебла.

Ще один спосіб передбачає повне викопування куща. Після цього необхідно струсити землю, обережно очистити кореневі шийки, а також розібрати коріння. Цілий кущ ділиться на кілька груп пагонів так, щоб у кожній були зачатки нових стебел, і достатньо коренів.

Насіння

Флокси можна розмножити, зібравши з осені насіння з суцвіть. Але такий метод не завжди дозволяє отримати нові рослини, які збережуть сортові характеристики, в більшості випадків сіянці мають інше забарвлення.

Зібране насіння необхідно очистити від «коробочок», трохи просушити і потім закласти в грунт. Весняний посів не завжди завершується успіхом, найкраще садити флокси з вересня по листопад: так посівний матеріал пройде природну стратифікацію.

Найкраще сіяти насіння флоксів в ємності, заповненій родючим грунтом, щоб потім заглибити їх в грядки. Так ви не втратите посіви і зможете зайнятися рослинами вже навесні.

Листові живці

Влітку флокси можна розмножити листовими живцями. Це клопіткий спосіб, але вважається, що він дозволяє одержати максимум нових рослин без шкоди для основного куща.

Щоб отримати нові квіти, зі зрілих стебел дорослих флоксів необхідно обережно лезом зрізати листя, захопивши пазушну бруньку і тоненький шматок стебла. Заготовлені живці потрібно як найшвидше висадити в ємності, заповнені зволоженим грунтом, заглиблюючи їх таким чином, щоб нирка і зріз стебла перебували в грунті, а лист під нахилом розташовувався над землею. Посадки прикриваються 1,5-сантиметровим шаром піску.

Ємності накривають склом або харчовою плівкою, які час від часу потрібно відкривати для провітрювання і контролю посадок. Кожен день грунт злегка обприскують для підтримки вологи. Через місяць живці укорінятимуться і будуть готові до пересадки в «розплідник» відкритого грунту.

Кореневі живці

Цей спосіб в основному використовується для порятунку рослин, уражених стебловими нематодами. Пізньої осені флокс необхідно повністю викопати, обтрусити коріння від землі і вибрати найбільш товсті і м’ясисті.

Стерильним і гострим інструментом нарізаються на шматки найміцніше коріння завдовжки 5 см, їх потім висаджують в ящики, заповнені грунтом. При заглибленні необхідно стежити за тим, щоб тонкий кінець знаходився внизу, а потовщений ближче до поверхні землі. Зверху посадки засипають 5 см піску, потім ємності прибирають в льох або холодильник. Важливо не забувати про кореневі живці та регулярно перевіряти, чи достатньо зволожений грунт, при необхідності обприскуючи поверхню.

Живцювання стебла

Простий, надійний і безпечний для батьківського куща спосіб розмноження флоксів — живцювання. Секатором відокремте вибрані пагони за рівнем землі. Нижню, найбільш задерев’янілу частину, а також верхню молоду частину пагона слід відтяти і викинути. Решту ділять на кілька частин, розрізаючи пагони на відрізки з двома міжвузлями. Від місць прикріплення листків до нижнього і верхнього кінця відрізка повинно бути не менше 0,5 см.

На нижньому вузлі листові пластини повністю видаляють, ця частина черешка буде заглиблена у землю, а з бруньки почнуть рости корінці. Верхню пару листочків скоротіть наполовину, зелена частина буде потрібна для забезпечення процесів фотосинтезу до появи нових пагонів.

Підготовлені живці можна вмочити в «Корневін»,а потім занурити посадковий матеріал у зволожений живильний грунт. Заглубіть відрізки пагонів до верхньої бруньки, яка буде служити своєрідною «кореневою шийкою» майбутнього квітки. Витримуйте відстань в 6 см між сусідніми живцями, і 10 см між рядами.