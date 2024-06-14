Як і багато інших рослин, флокс віддає перевагу добре дренованим ґрунтам

Флокс шилоподібний – чудова рослина для саду, яка вражає своїм рясним весняним цвітінням. Щоб забезпечити йому яскраве і пишне цвітіння, дотримуйтесь декількох простих правил.

Сонячне місце

Флокс шилоподібний може рости й цвісти і на сонці, і в напівтіні, отримуючи принаймні шість годин прямого сонячного світла на день, пише «Зелена садиба». Але, якщо ви хочете бачити його максимально рясне цвітіння, таке, щоб жодного листочка не було видно за масивом квітів, висаджуйте цей багаторічник на найяскравіших місцях вашого саду.

Перезволоження грунту

Як і багато інших рослин, флокс віддає перевагу добре дренованим ґрунтам. Дуже важливо уникати перезволоження, бо загалом це дуже посухостійкий багаторічник.

Якийсь час флокс зможе терпіти надлишок вологи, але це точно вплине на цвітіння і загальній вид рослини. Кущики, які постійно потерпають від надмірної вологи , погано нарощують пагони і листкову масу, і якщо і цвітуть, то поодинокими квітами. З часом такі рослини гинуть від замокання.

Дистанція між квітами

Якщо ви хочете, висаджуючи флокс шилоподібний, щоб він за сезон-два створив вам той самий яскраво квітучий весняний килимок, слідкуйте за належною відстанню між рослинами і не садіть поділки занадто близько один до одного.

Відстань між кущами повинна бути не менша 30 см, щоб забезпечити рослинам хорошу циркуляцію повітря. Провітрювання кущів запобігає їх хворобам, сприяє загальному здоров’ю рослин і нарощуванню ними пагонів, які поступово сплітаються в «килим».

Регулярна обрізка

Обрізка є валивою практикою для стимулювання пишного цвітіння та підтримки охайного вигляду кущів флокса. Після того, як перша хвиля весняного цвітіння зів’яне, обріжте відцвілі квіти, щоб сприяти можливому другому цвітінню в кінці літа. Крім того, легка стрижка після основного періоду цвітіння стимулюватиме ріст пагонів і листя.

Помірний полив

Дорослі кущі флокса шилоподібного стійкі до посухи, але помірна вологість є важливою в перший рік розвитку рослин на новому місці. Поливайте молоді кущі регулярно, особливо під час посушливих періодів, але будьте обережні, щоб не перезволожити. Замокання коренів не люблять ні молоді, ні дорослі ґрунтопокривні флокси.

Підживлення

Флокс не потребує постійних підживлень, але внесення збалансованого добрива ранньою весною стимулюватиме ріст і рясне цвітіння кущиків. Уникайте надлишку азоту, оскільки це може сприяти росту погонів і листя за рахунок зменшення інтенсивності цвітіння. На бідних ґрунтах можна підживити флокси ще раз в середині літа тим самим добривом.

Мульчування

Мульча навколо рослин допомагає підтримувати оптимальну вологість ґрунту, запобігає росту бур’янів та утворює більш прохолодне середовище для коренів. Органічна мульча, наприклад, тирса, солома, подрібнена кора або компост, з часом сприяє загальному здоров’ю і поживності ґрунту.

Вчасне розділення

Розділяйте кущі кожні 4-5 років. Вчасне розділення рослин допомагає зберігати їх декоративність і стимулює інтенсивність цвітіння, адже з часом старі кущі стають видавати все менше і менше квітів. Ділити флокси просто – викопайте рослини та розділіть їх на дві або більше частин.

Профілактика хвороб

Флокс шилоподібний в цілому стійкий до шкідників і хвороб. Але в несприятливих умовах – на дуже вологих ґрунтах і при поганому провітрюванні кущів – може бути чутливим до борошнистої роси та плямистості листя. Якщо ви помітили будь-які ознаки цих захворювань, негайно обробіть рослини фунгіцидом.