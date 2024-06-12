Еустома віддає перевагу сонячним місцям, де вона повністю розкриває свою красу

Еустома все більше набирає популярності серед садівників. З насіння виростити квітку не складно, якщо дотримуватись правил догляду. Коли сіяти еустому та як обрати для неї правильне місце, читайте на ZAXID.NET.

Терміни посіву насіння

Починають посів насіння еустоми ще взимку (грудень-січень). Це пов'язано з тим, що цвітіння еустоми починаєтся на 15-20-му тижні після появи сходів, тому при весняному посіві вона просто не встигає зацвісти, пише VseRoste.

Насіння еустоми сіють в одноразові стаканчики (50 г) з легким вологим торф'яним ґрунтом, в який додають пісок або перліт, щоб він був більш пухким і повітропроникним. Найкраще підходить готовий ґрунт для фіалок.

Сіють насіння поверхнево і злегка вдавлюють в ґрунт. В кожен стаканчик кладуть по 3-5 насіння, оскільки через місяць-півтора все одно доведеться робити пікіровку. Після посіву надягають на стаканчики поліетиленові пакетики для створення парникового ефекту і чекають появи сходів.

Освітлення і температура

Світло – найважливіша складова успішного вирощування. Перші два місяці після посіву, сходам еустоми необхідно яскраве розсіяне освітлення для того, щоб вони росли компактно і не витягувалися.

Створити таке освітлення можна тільки з використанням ламп денного світла. Досвідчені квітникарі рекомендують сіянці еустоми вирощувати перші два місяці на стелажах. В кінці лютого ставлять їх на самий сонячний підвіконня в будинку, тому що сонячне світло для еустоми все-таки краще штучного. Якщо у вас немає стелажа, можна купити лампу денного світла і повісити її над поличкою.

Оптимальна температура для проростання насіння еустоми +20-25°С, дрібні сходи з'являються через 10-15 днів, перші два місяці вони розвиваються повільно.

Еустома віддає перевагу сонячним місцям, де вона повністю розкриває свою красу, тому висаджують її на самому сонячному місці в саду. Щоб захистити від хвороб декілька разів обробляють «Фундазолом».

Підживлення

Підживлення еустоми починають після гарного вкорінення розсади, приблизно через місяць після посадки. Для цього можна використовувати якісні мінеральні добрива для квітучих рослин, які повністю розчиняються у воді (в червні використовують добриво з високим вмістом азоту, а потім в липні і серпні – «Плантатор бутонизація» з меншим вмістом азоту і з великим вмістом фосфору).

Пікіровка

Маленькі сіянці еустоми через місяць-півтора після появи сходів необхідно пікірувати. Процедура ця ювелірна, але необхідна для кращого і швидшого росту еустоми.

Досвідчені квітникарі радять дотримуватися такої послідовність дій:

тоненьким шилом піддівають крихітну рослину і легко виймають з торф'яного грунту;

в окремому стаканчику, роблять олівцем або ручкою поглиблення і вставляють туди сіянець по листочки, злегка притискають по боках попередньо помірно зволожений грунт;

після пересадки надягають на стаканчик поліетиленовий пакет і залишають рослину в спокої на півтори-два тижні.

В кінці лютого-початку березня вже молоді рослини пересаджують методом перевалки, без руйнування земляного кома, в горщики діаметром 8 см. На дно горщиків обов'язково насипають тонкий шар дренажу з керамзиту.

Рослини краще розташувати підвіконня де багато сонця і поступово, знімаючи пакети, привчають до сонця, адаптують розсаду до відсутності парникового ефекту.