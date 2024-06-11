Найкращий варіант вирощувати нолану саме з насіння

Нолана або чилійський дзвоник – зовсім невибаглива рослина, адже не потребує рясного чи регулярного поливу. Квітка цвіте, коли настає тепло і цвіт тримається впродовж всього спекотного періоду. У чому ж особливість цієї рослини, про правила її догляду – читайте на ZAXID.NET.

Нолана – незвичайнй однорічник. Ця рослина має трубчасті квіти, що за своїм виглядом більше нагадують іпомею або кручений панич, пише «Зелена садиба». Але насправді нолана – родичка перців, баклажанів, картоплі та інших представників родини пасльонових.

Рослина походить з Чилі та Перу і налічує до 89 видів. Пустельна рослина, квітне навіть у найспекотнішу та найпосушливішу погоду.

Необхідні умови в саду

Ця квітка не любить тінь, тож сонячні ділянки – ідеальне місце саме для неї. Нолана може потерпіти напівтінь, але цвісти буде не так рясно, як на сонці.

Особливо чутливі до освітлення молоді рослини. Якщо ви висіяли її завчасно на розсаду, забезпечте їй максимальне світло (не менше 8 годин на добу), щоб паростки не повитягувалися та не перетворилися на нежиттєздатні «нитки».

Нолана не має вимог щодо pH ґрунту, головне, щоб він був легкий та дуже добре дренований. Важкі суглинки та масні чорноземи під неї краще розводити піском або гравієм.

Догляд

нолана пустельна рослина, тож вологі ґрунти не для неї. В них вона може хворіти або взагалі загинути;

поливу як такого вона не потребує, за винятком занадто спекотного літа без жодного дощу;

квітка не виживе без сонця, але байдуже ставиться до рівня поживних речовин в ґрунті;

при достатній кількості сонця, «дихаючого» ґрунту та високій температурі нолана практично не хворіє.

із шкідників її найчастіше уражає попелиця та павутинний кліщ. Захищають нолану від них так само як і інші рослини у саду.

Як розмножити квітку

Найкращий варіант вирощувати нолану з насіння, бо всі інші методи заберуть багато сил і не факт, що матимуть успіх.

Ви можете посіяти нолану безпосередньо у ґрунт, як тільки буде стабільна плюсова температура вночі.

Але, щоб отримати цвітіння ще з початку літа, краще та надійніше посіяти її на розсаду приблизно за півтора місяця до часу, коли вночі температура сягатиме стабільного плюсу.

Висівати краще в окремі горщики, що дозволять посадити її на постійне місце з грудкою землі. Поміж рослинами залишають відстань 20-30 см. При пересадці будьте обережні, нолана доволі ламка.

Слід враховувати той факт, що попри те, що в нашому клімат нолана вирощується як однорічник, вона може самозасіватися.