Основні помилки, через які ви можете втратити свій урожай

Полив – одна з найважливіших складових у догляді за рослиною. Проте, неправильне зволоження грунту може призвести до втрати врожаю. Основні помилки, через які ви можете втратити свій урожай розповідає ZAXID.NET.

Сонце в зеніті

Одна з найпоширеніших помилок – поливання рослин опівдні, коли сонце перебуває в зеніті, а температура досягає максимуму, пише Gazeta.ua. Якщо поливати о цій порі, волога може швидко випаруватись. До того ж, краплі води на листках під пекучим сонцем посилюють сонячні промені та викликають опіки на рослинах.

Вечірній полив

Якщо поливати рослини ввечері, вода залишається на листі та на поверхні ґрунту протягом ночі. Таким чином створюються ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, зокрема, борошнистої роси та фітофтори. Ці хвороби швидко поширюються та завдають значної шкоди врожаю.

Окрім того, через вечірнє поливання залишається вода, а це може стати причиною гниття коріння. Це особливо актуально для рослин, чутливих до перезволоження.

Ранковий полив

Оптимальним часом для поливу рослин вважається ранок. Тоді температура повітря ще відносно низька, вода повільно проникає у ґрунт. Ранковий полив знижує ризик випаровування та опіків, а також запобігає розвитку захворювань.

При ранковому поливі листя встигає висохнути, що знижує ймовірність розвитку грибкових інфекцій. А достатня кількість вологи в ранкові години стимулює активне зростання та розвиток рослин протягом дня.

Якщо ж вранці немає можливості поливати рослини, це можна робити під вечір.