Лохина – одна з небагатьох рослин, яка добре переносить полив по листку

Лохина дуже вологолюбна, але це не означає, що її коріння весь час має бути в мокрому ґрунті, пише «Флористікс». Листя лохини побудоване так, що з нього постійно випаровується волога, і тому її потрібно часто поливати невеликою кількістю води.

Загалом потрібно виробити таку схему зволоження ґрунту, при якій корінню буде достатньо вологи, і водночас вона не застоюватиметься довше, ніж на дві доби. Поливати лохину потрібно двічі на тиждень, виливаючи по одному відру води під кожен дорослий кущ рано-вранці і після заходу сонця.

Особливо потребує поливу лохина в липні та серпні, під час плодоношення і коли на кущах закладаються квіткові бруньки майбутнього врожаю. Якщо рослина відчує нестачу вологи, це негативно позначиться на кількості і якості ягід не тільки поточного, а й наступного врожаю. У цей час полив можна проводити і тричі на день. Оптимальним вирішенням питання поливу лохини як на полях, так і на присадибних ділянках є краплинне зрошення. У найспекотніші дні кущі потрібно не тільки поливати, а й обприскувати, щоб вони не перегрівалися. Робити це слід рано-вранці і після 16:00.

Лохина – одна з небагатьох рослин, яка добре переносить полив по листку, тому вирішенням проблеми може стати й система зволоження для газону. В Америці полив лохини по листу поширеніший за інші способи. Він не тільки сприяє насиченню тканин рослини вологою та підтримці її декоративних якостей на високому рівні, а й стимулює наливання ягід. Однак потрібно враховувати, що цей спосіб потребує великої витрати води.

Поливна вода не повинна бути твердою. Її бажано брати із природної водойми. Якщо ви поливаєте лохину зі свердловини, потрібно дати воді відстоятися.

Багато хто підкислює поливну воду для лохини оцтом, яблучною або лимонною кислотами. Але це варто робити лише у випадку, якщо вода у вас лужна. Крім того, краще застосовувати професійні підкислювачі, які гарантовано дадуть вам необхідний pH. Також поливну воду можна підкислювати за допомогою електроліту для автомобільного акумулятора. Потрібно домогтися, щоб pH поливної води був 4-4,5 одиниці.

Визначити, що pH ґрунту зміщений у лужний бік, легко: у таких випадках лохина починає хлорозити, тобто її листя жовтіє. Але навіть якщо цього не відбувається, фахівці все одно радять додавати в поливну воду підкислювач один раз на 2 тижні.