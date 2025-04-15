Для гарного розвитку бурякові потрібно сонячне місце з родючим ґрунтом

Щоб отримати багатий урожай буряка, слід правильно обрати час та метод його висаджування. Від цього залежить не лише кількість коренеплодів, а й їхній смак, розмір та зберігання. Коли та як садити буряк, пише NV.

Коли сіяти буряк у 2025 році

Для висаджування буряка варто дочекатися, коли повітря прогріється до щонайменше +10-+12 градусів, а ґрунт до +8-+ 10°C. У більшості областей України такі умови зазвичай встановлюються з середини квітня. За місячним посівним календарем у квітні 2025 року найкращими для посадки днями вважаються: 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24, а також 28 квітня.

Найпопулярніші сорти буряка

Садівники зі стажем радять у весняний період обирати перевірені та врожайні сорти буряка. Серед найпопулярніших:

«Ренова»;

«Браво»;

«Єгипетський плоский»;

«Червона Куля»;

«Бордо 237».

Ці сорти добре зарекомендували себе в умовах українського клімату, дають соковиті та солодкі плоди, ідеальні для зберігання та приготування різних страв.

Як правильно висаджувати буряк

Для гарного розвитку бурякові потрібно сонячне місце з родючим ґрунтом. Ідеально, якщо землю удобрили ще восени компостом, перегноєм або золою. Якщо ж не встигли, можна внести добрива за кілька тижнів до посадки. Також добрим варіантом буде додати аміачну селітру.

Насіння висівають у борозенки глибиною 3-4 см. Відстань між рядками має бути 20-30 см. У вологий ґрунт насіння розміщують на відстані близько 3 см одне від одного. Після висіву потрібно слідкувати, щоб верхній шар ґрунту не пересихав – це забезпечується регулярним, але помірним поливом.

Коли з’являються перші справжні листочки (один або два), рослини потрібно прорідити, видаливши слабші паростки. Після цього відстань між ростками має бути приблизно 5 см. За кілька тижнів, коли буряк випустить уже 4-5 листків, проріджування повторюють, залишаючи між рослинами 10-13 см. Такий підхід дає змогу кожному коренеплоду розвиватися повноцінно, без конкуренції за поживні речовини.