З часом селекціонери розробили безліч нових сортів, які відрізняються високою врожайністю, стійкістю до хвороб і різноманітними смаками

Цей овоч відомий своїм високим вмістом цукру, що робить його не тільки смачним, але й корисним. З часом селекціонери розробили безліч нових сортів, які відрізняються високою врожайністю, стійкістю до хвороб і різноманітними смаковими якостями. Щоб допомогти вибрати найкраще насіння, «Агро сіті» підготував рейтинг популярних сортів буряка.

«Водан F1»

Це ранній гібрид, який готовий до збирання через 85-90 днів. Буряк має округлу форму та однорідний розмір. М’якоть темно-червона, без кілець, ідеальний для ранньої пучкової продукції. Він добре зберігається і не втрачає своїх товарних якостей.

«Детройт»

Універсальний сорт буряка, який можна збирати через 80-100 днів після сходів. Рослина має хорошу витривалість і стійкість до стрілкування. Коренеплоди округлі, масою близько 250 г, з гладкою темно-червоного кольору шкіркою. Цей сорт підходить для тривалого зберігання та переробки.

«Пабло F1»

Середньоранній гібрид, що дозріває за 90-115 днів. Цей сорт стійкий до стрілкування та церкоспорозу. Коренеплоди округлі, темно-червоні, без кілець. «Пабло F1» чудово підходить для пучкової продукції, переробки та зберігання.

«Воєвода F1»

Середньостиглий гібрид з періодом вегетації 100-120 днів. Рослина стійка до хвороб, а коренеплоди мають насичено червоний колір, відмінний смак та соковиту м’якоть. Цей сорт добре транспортується і зберігається до 6 місяців.

«Зепо F1»

Гібрид для ранніх і пізніх термінів сівби, з вегетаційним періодом 60-65 днів. Коренеплоди гладкі, круглі, з високим вмістом цукру та сухих речовин. «Зепо F1» підходить для механізованого збирання та довго зберігається без втрат товарного вигляду.

«Бікорес»

Пізній сорт буряка з періодом вегетації 120-130 днів. Рослина дає однорідний і якісний урожай. Коренеплоди округлі, з гладкою шкіркою, масою 250-400 г. «Бікорес» чудово підходить для зберігання, переробки та використання в кулінарії.

«Бонел»

Середньоранній сорт для ранньої продукції, переробки та зберігання, вегетаційний період 110-115 днів. Коренеплоди темно-червоного кольору, однорідні, без кілець. Сорт має відмінні смакові якості та користується популярністю серед покупців.

«Таунус F1»

Цей високоврожайний гібрид з вегетаційним періодом 110 днів має циліндричну форму коренеплодів. Рослина добре адаптується до різних умов вирощування і забезпечує стабільний урожай.

«Циліндра»

Середньостиглий сорт, готовий до збирання через 115-120 днів. Коренеплоди циліндричної форми, довжиною до 15 см. М’якоть червона, соковита, без кілець. Цей сорт добре зберігається та підходить для домашнього використання та переробки.

«Тонда ді Кьожа»

Надранній борщовий буряк, який можна збирати через 75-90 днів після сходів. Коренеплоди округлої форми, з білою м’якоттю та рожевими кільцями. «Тонда ді Кьожа» має високу стійкість до зберігання і підходить для переробки.

«Бордо»

Сорт середнього терміну дозрівання (приблизно 110 днів). Коренеплоди круглі, насиченого червоного кольору, вагою до 500 г. Сорт стійкий до гнилей і чудово підходить для зберігання.

«Ред Бул»

Середньоранній сорт, що дозріває через 100-105 днів. Коренеплоди темно-червоні, округлі, з хорошим смаком і високою лежкістю. Цей сорт підходить для переробки і приготування домашніх страв, зберігаючи свої якості до 6 місяців.

Ці сорти столового буряка пропонують широкий вибір для різних умов вирощування та використання, що дозволяє знайти найкращий варіант для кожного господарства.