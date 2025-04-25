Щоб отримати смачні ягоди якомога раніше, важливо обрати відповідні сорти

Весна – час, коли багато садівників починають очікувати перші свіжі плоди полуниці. Щоб отримати смачні ягоди якомога раніше, важливо обрати відповідні сорти, які відзначаються раннім дозріванням та чудовими смаковими якостями. «24 Канал» пише про п’ять найкращих ранніх сортів полуниці, які підходять для різних умов вирощування і можуть стати справжнім прикрасою вашого саду у 2025 році.

Полуниця «Азія»

Цей сорт є одним з найпопулярніших серед садівників завдяки своїм великим, глянцевим ягодам. «Азія» порадує вас раннім врожаєм, а її солодкий, медовий смак і приємний аромат створять неповторну атмосферу на вашій ділянці. Кущі цього сорту виростають досить великими, тому потрібно залишити достатньо простору для їх нормального розвитку, що забезпечить багатий урожай.

Полуниця «Алегро»

«Алегро» – це сорт, який ідеально поєднує високу врожайність і раннє дозрівання. Великі соковиті ягоди цього сорту мають щільний м’якуш, завдяки чому вони можуть зберігати свою свіжість протягом тривалого часу. Якщо правильно доглядати за рослинами, вони подарують вам багатий врожай, не зважаючи на примхи весняної погоди.

Полуниця «Квікі»

Цей сорт славиться своїм раннім цвітінням та високою врожайністю. Ягоди «Квікі» мають приємний аромат і ніжну серединку, а сама рослина чудово плодоносить, тому ви точно не залишитеся без свіжих ягід. Якщо хочете отримати перший урожай раніше за всіх, цей сорт стане чудовим вибором для вашого саду.

Полуниця «Зефір»

«Зефір» – це сорт, який відзначається не тільки соковитими та великими ягодами, а й їх ніжною текстурою. Цей сорт ідеально підходить для невеликих ділянок, адже кущі компактні, але дарують щедрий урожай. Ранні плоди з яскравим кольором та відмінним смаком зроблять ваше літо ще смачнішим.

Полуниця Клері

«Клері» – сорт, який подарує вам найперші ягоди в сезоні. Плоди цього сорту мають відмінний товарний вигляд: рівні, однакові за формою та розміром, з чудовим солодким смаком і насиченим червоним кольором. Окрім того, «Клері» вважається одним з найстабільніших і простих у догляді сортів, що робить його ідеальним для новачків у садівництві.