На одній грядці варто вирощувати різні сорти полуниці

Одна з найпопулярніших ягід початку літа – полуниця – потребує особливого догляду, щоб порадувати своїм врожаєм. Йдеться про видалення вусиків, своєчасний полив, підживлення, мульчування. Проте є й інші способи збільшити врожай, про які знають не всі садівники. Детальніше про це розповідає «Зелена садиба».

1. Посадіть не один, а кілька сортів.

На одній грядці варто вирощувати різні сорти полуниці. Так можна значно подовжити період плодоношення ягоди, якщо посадити ранні, середні та пізні сорти. Крім того, це дуже сприяє її запиленню і, відповідно, формуванню плодів.

2. Вирощуйте полуницю на високих грядках.

Дуже часто полуниця, яка висаджена навіть не в низині, а на рівній ділянці, страждає весною від зайвої вологи – після сніжної зими чи затяжних дощів. Полуниця вимокає, і навіть якщо виживе, то гарної і рясної ягоди від неї в поточному сезоні вже не дочекатися.

Якщо ви хочете отримувати від полуниці дійсно багаті врожаї, не полінуйтеся зробити для неї високі грядки. Йдеться не тільки про грядки-короби, зроблені з дерева, фанери, шиферу – можна полуницю посадити просто на вал. Це виключить застій вологи і забезпечить гарну водопроникність в зоні коренів рослин.

3. Посадіть полуницю в один чи два ряди.

Найбільші ягоди ростуть на тих кущиках полуниці, які розташовані з краю грядки або подалі від інших рослин. Такі кущі отримують більше сонця, поживних речовин і гарно провітрюються, що береже їх від зайвих захворювань. Подібного ефекту можна досягнути, якщо висадити полуницю в один чи два ряди.

Якщо ви садите рослини в один ряд, то ці ряди розташовуються на одній грядці на відстані 60 см (ранні сорти), 70 см (середні), 80 см (пізні) один від одного. Між кущами в рядку відстань 30 см – для ранніх сортів, 40 – для середніх і пізніх.

У випадку вирощування полуниці у два ряди, з краю опиняються рослини і першого, і другого рядка, а значить, їм перепадають умови приблизно такі самі, як і полуниці, що висаджена в один ряд. При цьому рослин можна висадити більше, ніж при однорядній посадці на такій само за розмірами ділянці. Відстань між кущами в рядку – теж 30-40 см, між «братніми» рядками – 40 см (ранні сорти), 50 см (пізні), між групами парних рядків – така сама, як між рядками при однорядній посадці полуниці.

4. Обов’язково мульчуйте грядку.

Мульчування допомагає уникнути бур’янів та затримати вологу в ґрунті на довше. Чорна плівка – не найкращий матеріал для мульчування полуниці, оскільки потребує організації крапельного поливу. Крім того, в особливо спекотні сезони частина кущів під чорною плівкою гарантовано випріє, а під час затяжних дощів – зігниє (посадка на вал цю проблему знімає).

5. Регулярно поливайте.

Ідеальний варіант – вирощування полуниці з крапельним поливом, інакше в посушливі весну-літо без регулярного поливання вам не обійтися. Якщо не дуже хочеться регулярно поливати, але і крапельний полив немає можливості організувати, зверніть увагу на посухостійкі сорти («Маршал», «Еві 2», «Альбіон» і інші).

6. Обрізайте вуса.

Якщо ви хочете розмножити кущик сорту, який вам сподобався, але бажаєте, щоб наступного року він так само добре родив, залишайте після його плодоношення не більше двох-трьох розеток-вусів, всі інші – обрізайте. Найсильніші вуса – першого порядку (найближчі до материнського куща). Якщо ви дозволите кущу полуниці безконтрольно пускати вуса, він витратить на процес їх утворення і нарощення дуже багато сил – важче перенесе зиму і наступного сезону дасть менший врожай.

7. Полуниця має бути з листям.

Багато садівників після плодоношення повністю обрізають листя полуниці, аргументуючи це профілактикою проти шкідників і хвороб. Дійсно, старе напівзасохле листя, як правило, вже пошкоджене і його треба видалити. Але молоде і зелене здорове листя варто лишити: будь-якій рослині для фотосинтезу воно необхідне. Після того, як полуниця віддасть врожай, вона не впадає в сплячку: процес вегетації триває до морозів.

8. Полуницю треба підживлювати.

Якщо полуниця висаджувалася на підготовлену грядку, на перший рік живлення їй вистачить. Але вже наступного року для гарної врожайності її треба буде підгодувати. Як правило, достатньо два підживлення – в травні під час утворення квітконосів і після плодоношення. Як добриво можна використовувати попіл, перегній, компост, зелене добриво з бур’янів і гумати. Якщо ви використовуєте мінеральні добрива, зверніть увагу на спеціальні для полуниці з більшим вмістом калію.

9. Грядки з полуницею повинні мігрувати.

Зазвичай після трьох років кущі полуниці втрачають врожайність, і їх треба поновлювати. Але, крім цього, спеціалісти радять кожні три роки переносити полуничні грядки на інше місце. На попередній ділянці, де росла полуниця, можна висадити сидерати для покращення якості ґрунту.

10. Садіть подалі від пасльонових і близько до бобових.

Захищають полуницю від шкідників і хвороб цибуля, часник, зелень. Ідеальні для сусідства з полуницею – будь-які бобові, що насичують ґрунт азотом і розпушують його. Тільки треба зважити, щоб вони не притіняли полуницю від сонця, тобто висаджувати квасолю біля полуниці можна тільки з північного боку. Також спонукають до рясного плодоношення полуницю тюльпани і іриси. Чорнобривці захищають від фузаріозу всі культури, полуницю, в тому числі.

Натомість картопля, томати, баклажани і перець – вороги полуниці. Висаджені поряд, вони відбирають у неї живлення і шкодять врожаю. Не можна садити полуницю на грядки і після них, адже всі ці культури хворіють на фітофтору. Не дружить полуниця і з малиною, соняшником, топінамбуром.