Поливати рослини теплим душем слід раз на тиждень.

У спеку страждають не тільки люди, а й рослини. Щоб вберегти свої домашні квіти від перегрівання і засухи, читайте 5 ефективних порад на ZAXID.NET.

Більшість декоративних рослин віддає перевагу температурі, яка знаходиться в межах 20-25 °C, пише ProstoWay.

Дозований полив

Літо, спека та багато сонячного світла – не привід для того, щоб заливати рослини водою. Поливають квіти тільки після того, як ґрунт підсохне, але не перетвориться на пил. Якщо перелити вазон, може згнити корінь.

Вечірній полив

Зволожувати ґрунт кімнатних рослин краще ввечері. Після дня під палючими променями квіти будуть радіти прохолоді, а особливо злегка теплій воді. Занадто холодна рідина може стати стресом для рослин.

Теплий душ

Після дощу трава та інші рослини пускаються у помітний ріст, виганяють нові пагони і квіти. В домашніх умовах такий «дощ» можна забезпечити за допомогою душової лійки. Поливати рослини теплим душем слід раз на тиждень.

Колір горщиків

Чорні кашпо нагріваються сильніше, тому краще вирощувати квітки у білих, сірих чи будь-якого світлого кольору горошках.

Регулярне підживлення

Влітку рослини знаходяться на піку цвітіння та росту, тому їм необхідне додаткове харчування. У цей період удобрюйте свої рослини.