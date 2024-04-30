Досвідчені квітникарі рекомендують орієнтуватися на колір коріння

Орхідея є досить поширеною домашньою рослиною, яка водночас вимагає особливої уваги та турботи з боку господаря. Зокрема, її важливо не поливати занадто, бо це може стати причиною загнивання коренів. Як не залити рослину, розповідає Ukr.Media.

Досвідчені квітникарі рекомендують орієнтуватися на колір коріння. Якщо воно набуло блакитно-коричневого відтінку – варто полити орхідею. Для поливу найкраще підійде відстояна вода кімнатної температури.

Зрошувати рослину можна класичним способом, поливаючи субстрат тонким струменем рідини, а також методом нижнього поливу. При ньому прозорий горщик з квіткою ставиться в невелику ємність, куди наливається вода, яка не доходить до країв горщика на пару сантиметрів.