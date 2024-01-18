Для поливу орхідей слід використовувати тільки теплу воду

Доглядати орхідею, щоб вона була здоровою та радувала цвітінням, не так вже й складно. Важливо дотримуватися кількох головних правил, які стосуються, зокрема, поливу. Розповідаємо, як часто та як правильно поливати цю екзотичну квітку.

Як часто орхідеї потрібен полив

Кількість та частота поливань залежать від температури повітря, його вологості, складу субстрату, об’єму горщика, життєвого циклу і пори року. Загалом в літній період орхідея потребує поливу раз на тиждень, а в зимовий – не частіше, ніж двічі на місяць.

Проте важливо також орієнтуватися на зовнішні ознаки, які свідчитимуть про те, що рослина потребує поливу:

Коріння рослини блідо-зеленого або білого відтінку. Якщо поливати орхідею достатньо, то воно буде зеленим. Стінки горщика сухі. Якщо ви побачили на стінках горщика навіть кілька крапельок води, ще рано поливати. Горщик з орхідеєю став дуже легким. В ідеалі поливати необхідно тоді, коли ґрунтова суміш майже висохне, але не повністю. Дерев’яною паличкою можна перевірити вологість субстрату в глибині горщика. Починає в’янути листя.

Якою водою поливати орхідею

Для поливу слід використовувати тільки теплу воду. Можна використовувати воду з-під крана, але за умови, що вона пропущення через фільтр та відстояна. Солі та інші елементи, які присутні у проточній воді, можуть завдати шкоди квітам. Якщо ви хочете пом’якшити воду, то робіть це за допомогою торфу. Змішайте жменю кислого торфу, загорніть його у серветку та помістіть у воду об’ємом 3 л. Настоювати суміш потрібно 12 годин.

Як правильно поливати орхідею

Найкраще поливати орхідею, зануривши вазон у воду. Налийте в окрему ємність-кашпо відстояну воду кімнатної температури. Занурте вазон з орхідеєю так, щоб вона була у воді на 1/3. Залиште так рослину на кілька годин (2-3 години). Далі дістаньте і поставте на її постійне місце.

За матеріалами «РБК Україна», «Сім’я і дім»