Якщо орхідея виглядає слабкою і не хоче цвісти, можна вдатися до однієї спеції

Орхідеї – рослини, що вирізняються красивим зовнішнім виглядом та примхливістю у догляді. Щоб ці квіти приносили радість своїм цвітінням, важливо правильно за ними доглядати, в тому числі використовувати один секретний інгредієнт, про який розповідає Ukr.Media.

Якщо орхідея виглядає слабкою і не хоче цвісти, можна вдатися до однієї спеції, яку часто використовують господині на кухні – це куркума. Куркума є натуральною речовиною, що допомагає позбутися бактерій.

Для порятунку орхідеї потрібно зробити наступні дії:

Змішайте половину чайної ложки порошку куркуми із 0,5 л води, добре розмішайте. Опустіть в розчин корінь рослини на півгодини. Перемістіть орхідею в склянку із пластику і налийте туди трохи води. При появі каламутного забарвлення налийте чисту воду. Коріння, що є пошкодженим, видаліть.

Здорове коріння почне поглинати воду. Це сприятиме виникненню нових бічних коренів та покращенню стану рослини. Листя набуде соковитого зеленого відтінку і порадує своїм виглядом власника.