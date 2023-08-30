Зараз у магазинах продається маса призначених для орхідей добрив

Провокування появи «діток» на орхідеї – найлегший спосіб її розмноження. Проте після цього важливо їх правильно доглядати, аби з них виросли міцні та здорові рослини. Як це зробити, пояснює «Флорист-Х».

Видалення квітконоса

За рік «дитинка»-орхідея встигне вкоренитися і навіть може викинути квітконос та зацвісти. Але дозволяти орхідеї цвісти в такому юному віці не зовсім правильно, тому що цвітіння гальмує загальний розвиток рослини. Воно забирає в орхідеї багато сил, і через це у неї повільніше формується листя і розвивається коріння. Потрібно дати рослині зміцніти, і тому варто видалити квіткову стрілку разом із квітами.

Може бути, що «дитинка» випустила квітконос, але квітки не сформувалися, і квітконос почав всихати. Це означає, що рослині не вистачило на цвітіння сил, і найкраще, що ви можете зробити в такій ситуації, видалити квітконос.

Як працюють органи орхідеї

Розвиток орхідеї дуже відрізняється від розвитку традиційно вирощуваних нами рослин – помідорів, огірків, перцю, баклажанів і кімнатних квітів. Основна відмінність полягає в тому, що корені цих екзотичних рослин живляться не тільки з ґрунту, а й з повітря. Коріння орхідеї, як і коріння інших рослин, забезпечує рослину вологою, живленням та здійснює повітряно-газовий обмін, але, крім цього, воно бере участь у процесі фотосинтезу, для якого потрібне сонячне світло, тому ми й вирощуємо орхідеї у прозорих вазонах.

Листя орхідеї теж бере участь у постачанні рослини вологою та живленням, але більша частина цього навантаження лягає на кореневу систему. Що ж до дихання та процесу фотосинтезу, то тут роль листя набагато важливіша.

Усередині повітряних коренів розташовані ниткоподібні судини, що подають живлення та вологу в листя, квітконоси та квіти. Вкрите коріння веламеном, що має губчасту будову і накопичує в собі воду та поживні речовини. Через цю здатність орхідеї часто порівнюють з сукулентами, які не потребують таких частих поливів та підживлень, як більшість інших рослин.

Чим підживлювати молоду орхідею

Зараз у магазинах продається маса призначених для орхідей добрив, проте за складом вони часто не відрізняються від будь-якого рідкого мінерального комплексу, наприклад, «Полі-Фіду» з формулою 21:21:21. Цим самим добривом підживлюють огірки, помідори та інші овочеві рослини, однак для орхідеї варто використовувати розчин слабшої концентрації: 0,5 г добрива на 0,5 л води. Замість «Полі-Фіда» можна підживлювати орхідеї будь-яким іншим збалансованим добривом, в якому обов'язково має бути необхідний рослинам набір мікроелементів.

Як поливати та підживлювати орхідею

Поливати орхідею потрібно лише після повного висихання субстрату. Нижнім поливом не користуємось, а поливаємо орхідею під корінь. Перед внесенням підживлення полив суворо обов'язковий: лийте воду на субстрат доти, доки вона не почне з нього витікати, і лише потім вносьте під корінь розчин добрива. Після поливу і підживлення потрібно дочекатися, коли надлишки вологи витечуть у зовнішній вазон, і злити їх, залишивши для постійного підживлення лише 0,5 см рідини.

Іноді обприскують орхідею водою або розчином добрива по листю, намагаючись добре змочити коріння. Однак листове підживлення менш ефективне: листя в орхідеї дуже щільне і не має такої здатності вбирати вологу і живлення, як коріння, тому використовуємо обприскування як додаткову процедуру, після якої бажано протерти коріння і листя ватним диском, щоб на них не залишалися великі краплі – вони можуть призвести до опіків.