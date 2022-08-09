Обов’язково поцікавтеся, яким саме умовам віддає перевагу ваша квітка

Орхідеї зараз можна зустріти мало не в кожному помешканні, адже ці квіти вирізняються своєю декоративністю, а також є гіпоалергенними. Та купуючи цю рослину важливо знати всі тонкощі догляду за нею залежно від пори року, аби якомога довше насолоджуватися її цвітінням. Agromarket розповідає, як доглядати орхідеї влітку – у найбільш ризикований для них період.

Де розмістити орхідею влітку

Орхідеї для нормального розвитку необхідне освітлення протягом 12 годин упродовж доби, але перебування під прямим сонячним промінням вона не перенесе. Тому основне правило розміщення в літній період – ніяких вікон та балконів, що виходять на південь. Якщо ж інших варіантів немає, потрібно прибрати горщик з квіткою з підвіконня вглиб кімнати, де рослині буде достатньо світла, але де не буде безпосереднього контакту листя з полуденними променями. Якщо орхідея розміщена на східному або західному вікні, прямі сонячні промені їй не нашкодять.

Також не бажано ставити орхідею на підвіконня з відчиненим вікном, якщо воно виходить на проїжджу частину. Для орхідеї пил – це адсорбент вологи, якої квітка гостро потребує. Тому чим більше в повітрі пилу, тим більш воно сухе і тим сильніше страждає орхідея.

Якщо від пилу нема куди подітися – частіше влаштовуйте орхідеї душ, який одночасно змиє пил з рослини і зволожить його. Щоб забезпечити квітці достатню вологість повітря, придбайте зволожувач або ж поставте орхідею поряд з природним джерелом води, що випаровується, – акваріумом, кімнатним фонтанчиком або піддоном з водою.

Як поливати орхідею влітку

Полив орхідеї влітку частішає до 2-4 разів на тиждень. Точний об’єм води, частота поливу – фактори, що визначаються індивідуально, залежно від температури повітря, виду орхідеї та її розмірів.

Основний критерій – рівень вологи в горщику. У прозорих кашпо його можна визначити за наявністю крапель конденсату. Поки вони густо всіюють стіни горщика – вологи достатньо. У непрозорих кашпо цей параметр визначається зануренням у субстрат пальця чи смужки паперу. При достатньому зволоженні на пальці повинен залишатися вологий слід, а край паперу, що виступає над субстратом, просочується водою приблизно за хвилину.

Підвищити рівень вологості в горщику краще не прямим поливом, а зануренням контейнера з орхідеєю у воду. Рівень води має відповідати рівню субстрату. Залишіть так горщик з квіткою на 30-40 хвилин, за цей час субстрат встигне насититися вологою і коріння матиме достатній запас води на наступні кілька днів.

Також не забувайте про зрошення надземної частини орхідеї з душу або пульверизатора. Зрошення має бути рясним – з листя повинна скочуватися вода, разом з якою видалятиметься пил та інші забруднення. Після зрошення приберіть квітку у затінене місце, щоб під впливом сонячних променів не утворилися опіки.

Якщо вирушаєте у відпустку, протягом 1-1,5 тижнів орхідеї витримають без поливу, якщо встановити кашпо з квітами в ємність з високими стінками, наповнену великою галькою, покриту водою до верху. Активне випаровування води у достатній мірі компенсує відсутність поливу.

Температура повітря

Забезпечте рослині різницю між денною та нічною температурою в 3-6°С. Це продовжить період цвітіння та простимулює орхідею на формування нових бутонів. Для створення різниці температур достатньо тримати орхідею влітку на балконі вночі (залишаючи його відкритим), а вдень повертати рослину на звичне місце в квартирі. Також можна знижувати нічну температуру в кімнаті за допомогою кондиціонера.

Як підживлювати орхідею влітку

2-3 поливи на місяць замініть внесенням рідких добрив. Обов’язково переконайтеся, що субстрат досить вологий, а якщо ні – полийте рослину, і лише через 1-2 дні вносьте підживлення.

Для підтримки орхідеї під час активного росту та цвітіння також можна обприскувати листя тонізуючими спреями, які покращують тургор листя, стимулюють цвітіння, зменшують налипання пилу.

Помилки у догляді за орхідеєю влітку

Описані правила літнього догляду за орхідеєю – це базові принципи, які слід коригувати в залежності від виду рослини. Так, серед орхідей є більш і менш світлолюбні, а потреби в температурному режимі також поділяють всі ці рослини на теплолюбних, на тих, які віддають перевагу помірному клімату і навіть умовно-холодостійких. Тому обов’язково поцікавтеся, яким саме умовам віддає перевагу ваша квітка.

На необхідність скоригувати догляд за квіткою вказує низка ознак:

1. Надлишок та недолік освітлення. При недостатній кількості світла листя у орхідеї стає тонким і довгим, міжвузля також витончені та ослаблені; при занадто інтенсивному освітленні на листі можуть утворитися сухі «підпалини», спостерігається нерівномірне забарвлення рослини, а міжвузля дуже короткі. Також зверніть увагу на напрям зростання листя: опущені вниз або надмірно витягнуті вгору вказують на надлишок освітлення.

2. Нестача повітря. Усі орхідеї негативно реагують на нестачу вентиляції та застійне повітря. Неправильно влаштований дренаж, посадка орхідеї в щільний ґрунт замість легкого повітропроникного субстрату, відсутність провітрювання – будь-який із цих факторів швидко призводить до розвитку грибкових інфекцій.

Особливо це актуально влітку, коли температура підвищується, тому обов’язково провітрюйте приміщення, в якому знаходяться орхідеї, а якщо такої можливості немає – створіть штучний рух повітря. Це може бути звичайний побутовий вентилятор, але спрямований не на самі рослини, а на ділянку поруч із ними.

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