Причини посіяти календулу в городі та саду
Календула — це однорічна трав’яниста рослина з жовтими або оранжево-червоними квітками. Сама вона не росте, але вирощується в садах, городах та в промислових умовах. Навіщо сіяти календулу і від чого вона захистить ваші рослини, читайте на ZAXID.NET.
Не всі знають, що календула – це не тільки лікарська рослина, але й чудовий сидерат і знищувач шкідників.
Ця рослина покращує структуру ґрунту, пригнічує ріст бур'янів, ефективно бореться зі шкідниками, пише ТСН.
Користь календули для саду та городу
речовини, що виділяються кореневою системою календули, знезаражують грунт і покращують її структуру;
під час росту коріння календули забезпечують зростаючі поруч культури ефірами, фітонцидами та іншими корисними елементами;
календула ефективна в боротьбі з попелицею. Запах календули привабливий для сонечок, які є одними з головних ворогів попелиц;
листя і стебла календули є відмінним компостом;
запах календули приваблює колорадських жуків, тому рослина приймає удар на себе, захищаючи картоплю;
якщо посадити квіти поруч з цибулею і капустою, це допоможе відлякати нематодів (цибулева муха).
Також квітка може стати своєрідним барометром для садівників. Якщо календула не розкриває свої пелюстки до 8 години ранку – слід очікувати дощу або грози.