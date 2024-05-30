Квіти календули захистять ваш врожай від шкідників

Календула — це однорічна трав’яниста рослина з жовтими або оранжево-червоними квітками. Сама вона не росте, але вирощується в садах, городах та в промислових умовах. Навіщо сіяти календулу і від чого вона захистить ваші рослини, читайте на ZAXID.NET.

Не всі знають, що календула – це не тільки лікарська рослина, але й чудовий сидерат і знищувач шкідників.

Ця рослина покращує структуру ґрунту, пригнічує ріст бур'янів, ефективно бореться зі шкідниками, пише ТСН.

Користь календули для саду та городу

речовини, що виділяються кореневою системою календули, знезаражують грунт і покращують її структуру;

під час росту коріння календули забезпечують зростаючі поруч культури ефірами, фітонцидами та іншими корисними елементами;

календула ефективна в боротьбі з попелицею. Запах календули привабливий для сонечок, які є одними з головних ворогів попелиц;

листя і стебла календули є відмінним компостом;

запах календули приваблює колорадських жуків, тому рослина приймає удар на себе, захищаючи картоплю;

якщо посадити квіти поруч з цибулею і капустою, це допоможе відлякати нематодів (цибулева муха).

Також квітка може стати своєрідним барометром для садівників. Якщо календула не розкриває свої пелюстки до 8 години ранку – слід очікувати дощу або грози.