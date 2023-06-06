Чорнобривці – найкращий засіб від нематод на динній грядці

Кожен садівник прагне отримати максимально великий і якісний урожай, використовуючи для цього будь-яку можливість: старанно готує ґрунт для посіву, вносить у нього добрива, вишукує в садових павільйонах і на інтернет-сайтах насіння найурожайніших і найстійкіших до несприятливих факторів сортів. Ще один агротехнічний прийом, який сприяє збільшенню кількості і підвищує якість дозріваючих плодів, – вплив рослин одна на одну. Деякі рослини можуть пригнічувати сусідні культури, а можуть, навпаки, сприяти їхньому росту та розвитку. Детальніше про це розповідає «Флорист-Х».

10 прикладів доброго сусідства

Прекрасно вживаються поруч троянди та часник: фітонциди й аромат цибулевої культури захищають троянди від шкідливих комах.

Чорнобривці – найкращий засіб від нематод на динній грядці.

Кабачки й огірки будуть надійно захищені від шкідників, якщо по периметру грядки посадити настурції.

Солодкий перець можна захистити від жуків, посадивши між його рядами амарант.

Благотворно впливають один на одного люпин і тютюн: свічки люпину робляться соковитішими та яскравішими, а листя тютюну росте значно швидше.

Квасоля, обплітаючи кукурудзу, теж захищає її від шкідників.

Посадіть на одній грядці шпинат і редис, щоб вони росли здоровими та не потерпали від комах.

Якщо ви посадите алісум між рядами картоплі, квітка збере на себе всіх жуків, і вони не зіпсують ваш урожай.

Томати, вирощувані на капустяній грядці, відлякають від неї листогризучих шкідників. Захистити капусту від паразитів допоможуть низькорослі сорти цинії, нектар якої має сильні пахощі.

Варіанти потенційного партнерства й небажаного сусідства

Базилік благополучно сусідить із будь-якою городньою рослиною. Наприклад, якщо ви посадите його поруч із томатами чи салатом, смак цих рослин значно покращиться. Окрім того, базилік відлякує комарів. Категорично не рекомендується висаджувати цю рослину тільки поруч із рутою.

Квасоля прекрасно сусідить із котячою м'ятою, морквою, білоголовою та цвітною капустою, полуницею, календулою, буряком і кукурудзою, а з такими культурами, як цибуля пора, кріп і часник, цю бобову рослину садити небажано.

Броколі та брюссельська капуста прихильно ставляться до сусідства з буряком, календулою, морквою, гісопом, гречкою, чебрецем, полином, цибулею, шавлією, чорнобривцями та нагідками, а полуницю ці різновиди капусти городньої не зносять.

Білоголова та цвітна капуста добре вживаються з броколі, брюссельською капустою, помідорами, шпинатом, селерою та мангольдом, але не саджайте їх поруч із полуницею.

Огірочник лікарський сумісний із томатами та полуницею: він відлякує від них черв'яків і позитивно впливає на смакові якості плодів, але огірочник лікарський (бораго) не любить, коли поруч росте квасоля або гірчиця польова.

Буряк добре розвивається поруч із цибулею, мангольдом і такими різновидами капусти, як білоголова, броколі, цвітна й кольрабі, а по сусідству з виткою квасолею і гірчицею польовою її краще не висаджувати.

Шніт-цибулю можна сіяти в пристовбурних колах яблунь, у міжряддях ягідних кущів, у винограднику, розарії, поруч із томатами та горохом: цей різновид цибулі покращує ріст і смакові якості плодів сусідніх культур.

Моркву садять біля ранньої картоплі, капусти, цибулі, гороху, шавлії, розмарину, салату, полину та козельців. Часник вирощують поруч із капустою, трояндами, томатами та плодовими деревами: він відлякує від цих рослин попелицю, морквяну муху і японського хрущика, але на гороховій або квасолевій грядці його не саджають.

Огірки дружать із квасолею, редискою, ранньою картоплею, кукурудзою, соняшником і капустою, але з пізньою картоплею вони не сумісні. Кукурудзу можна садити по сусідству з динями, огірками, гарбузами, квасолею, соєю і ранньою картоплею. Баклажани воліють сусідство з квасолею, але тільки не з картоплею, солодким перцем і томатами. Кріп здатен підвищити смакові якості броколі, цвітної і білоголової капусти, салату, огірків і цибулі, але через морквяну муху йому шкодить сусідство з морквою.