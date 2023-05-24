Головний аргумент на користь вирощування трав у напівтінистих локаціях – вони пізніше зацвітають, утворюють велику зелену масу ароматного листя впродовж більш тривалого терміну

Якщо говорити про те, які овочі зможуть рости в повній тіні, то це, мабуть, тільки хрін і черемша. Але на невеликих ділянках зробити всі грядки на сонці іноді просто неможливо, і є частково затінені ділянки. Що там можна посадити, розповідає «Зелена садиба».

1. Листова зелень.

Серед овочів листова зелень є найбільш витривалою до тіні. Качанні салати нормального розміру в півтіні не виростиш, а ось листові всіх видів і сортів почуватимуться в легкому притіненні просто чудово. Це стосується, в тому числі і гострого крес-салату, і руколи.

При цьому листові овочі в напівтіні нарощують набагато більшу зелену масу, хоч і менше за розміром листя, проте воно буде соковитіше і ніжніше. Щавель, шпинат, мангольд, листова гірчиця, цикорій та ендівій, огіркова трава (бораго) зацвітають у півтіні значно пізніше, не гірчать і вимагають менш частих поливів.

2. Капуста.

Різновидів, які чудово виносять обмежене освітлення, є чимало і серед традиційних видів, і серед менш популярних. Перші кандидати – різновиди капусти, схильні до стрілкування і втрати якості листя на сонці, наприклад, пак-чой, пекінська, кале та інші сорти листової капусти. Броколі й цвітна капуста не на повному сонці формують набагато смачніші та ніжніші суцвіття. А після зрізання основного врожаю продовжують утворювати і невеликі бічні головки в пазухах листя. Якщо говорити про білокачанну капусту, то найкраще посіяти в півтіні її ранні сорти.

3. Буряк.

Крім листової зелені та капусти, більшість коренеплодів також добре ростуть у напівтінистих місцях, в тому числі буряк.

4. Морква.

Морква теж добре виносить півтінь. Може, в таких умовах вона і не дасть рекордного врожаю коренеплодів, але на смак морква в напівтіні виростає ніжнішою і соковитішою.

5. Редис.

Редис дуже добре росте в тінистих місцях і є справді дивовижною культурою: його легко сіяти, він швидко проростає та дає врожай, правда, якщо йому достатньо вологи.

6. Цибуля.

Багато видів цибулі родять смачніший урожай не на яскравому сонці, а в не перегрітому ґрунті на розсіяному освітленні. Замість зростання листя та швидкого випускання стрілок у півтіні стимулюється зростання підземної частини рослини. Ріпчаста цибуля з-поміж салатних солодких сортів, шніт, цибуля-слизун (поникла) і порей з радістю оселяться в більш затишному освітленні, особливо в змішаних посадках.

7. Ревінь.

Багаторічний ревінь більше відомий у прохолодному кліматі, бо він погано росте в спекотних регіонах. Попри те, що ця рослина буде нормально розвиватися в напівтіні, свій насичений червоний колір ревінь краще проявляє на сонці.

8. Селера.

Коренеплід селери росте довго, до 180 днів від посіву до збору врожаю, і ця рослина віддає перевагу прохолоднішій погоді. Тому добре росте і в невеликій тіні.

9. Фізаліс.

У півтіні чудовим урожаєм порадує фізаліс – невибаглива рослина, у якої можна підібрати овочеві або солодкі ягідні сорти на будь-який смак. Навіть при мінімальному догляді фізаліс родить рясно і довго.

10. Бобові.

Горох, боби та квасоля – найкращі кандидати для напівтінистої локації з числа стручкових рослин. У півтіні можна спокійно вирощувати низькорослі, кущові сорти з-поміж сучасних невибагливих гібридів, які дадуть відмінний урожай і без повного сонця, майже не вимагаючи догляду.

11. Пряні трави.

Найбільшої декоративності та кращої листової маси у півтіні досягає м’ята. Але на розсіяному освітленні можна вирощувати й інші пряні рослини:

петрушку;

базилік;

коріандр;

лофант;

материнку;

естрагон;

любисток;

мелісу;

кервель;

чебрець.

Головний аргумент на користь вирощування трав у напівтінистих локаціях – вони пізніше зацвітають, утворюють велику зелену масу ароматного листя впродовж більш тривалого терміну.