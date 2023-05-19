Вирощування перцю у відкритому ґрунті передбачає своєчасний полив, прополювання і розпушування ділянки, підв'язування і підживлення рослин

Якісно проростити насіння і виростити міцну розсаду – ще не значить отримати великий урожай. На додаток до зробленого важливе значення має посадка перцю у відкритий ґрунт. «Флорист-Х» розповідає, коли і як це робити.

Коли садити перець у ґрунт

Підрослу, зміцнілу і загартовану розсаду в стадії формування перших бутонів висаджують у відкритий ґрунт, коли температура повітря досягне +15-17°С. Зазвичай посадка перцю в ґрунт відбувається в кінці травня – середині червня.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 23, 24, 30, 31, суто для перцю – 30, 31; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для перцю – 1-3, 27-30.

Ґрунт для перцю

Солодкий перець любить легкі некислі ґрунти, але готувати ділянку під перець потрібно за рік до посадки. Причому зовсім не обов'язково, щоб на цьому місці рік нічого не росло, просто ґрунт готується під культури, що передували перцю, найкращими з яких є огірок, кабачок, морква, цибуля, гарбуз або сидерати. А от після таких культур, як баклажан, картопля, помідори, перець, фізаліс перець не вирощують.

При підготовці ґрунту до весняної посадки попередників за рік під перекопування вносять на 1 м² 5 кг органіки, а восени, після збору врожаю, ділянку перекопують із додаванням на ту ж одиницю площі по 50 г фосфорних і калійних добрив. Навесні, в рік посадки перцю, у верхній шар ґрунту на кожен м² вносять по 40 г аміачної селітри, а за п'ять днів до висадки сіянців у ґрунт ділянку проливають знезаражувальним розчином, додавши у відро води столову ложку мідного купоросу.

Як висаджувати

У грядці роблять ямки на відстані 40-50 см одна від одної, а між рядами дотримуються дистанції близько 60 см. Глибина ямки має бути такою, щоб коренева шийка сіянця після посадки виявилася в рівень із поверхнею ділянки. Розкладіть по ямках по одній столовій ложці повного мінерального добрива, до складу якого входить азот, калій і фосфор, і ретельно перемішайте добриво для перцю з ґрунтом на дні ямки.

Якщо розсада росла в горщиках із торфу, то опустіть у ямку сіянець просто з ним, а якщо ви вирощували сіянці в загальній посудині, то обережно вийміть із неї перчик, намагаючись не зруйнувати земляної грудки, і опустіть його в ямку. Заповніть ямку родючою землею наполовину, потім рясно полийте кожну рослину, витрачаючи одне відро води на три сіянці, а коли вода вбереться, заповніть ямки землею доверху. Доцільно після посадки ділянку з солодким перцем замульчувати торфом. Якщо ночами температура опускається нижче +13°С, висадженим сіянцям знадобиться укриття.

Як доглядати сіянці

Вирощування перцю у відкритому ґрунті передбачає своєчасний полив, прополювання і розпушування ділянки, підв'язування і підживлення рослин. Фахівці рекомендують видалити на кожному кущі центральну квітку з першого розгалуження – це має збільшити врожай. Також для підвищення врожайності кущі формують в 2-3 стебла, для чого необхідно своєчасно видаляти бічні пагони – пасинки. Роблять це в спекотну й обов'язково вологу погоду. На одній рослині можна залишити не більше, ніж 20-25 плодів.

Висаджуючи в ґрунт розсаду високих сортів перцю, вбийте відразу біля кожного саджанця кілочок, до якого при необхідності ви підв'яже кущик.

Для успішного запилення перцю необхідно привабити на ділянку комах-запилювачів, для чого кущики обприскують борно-цукровим сиропом, розчинивши в літрі гарячої води 2 г борної кислоти і 100 г цукру. І відмовтеся від обробки городу отрутохімікатами з моменту цвітіння перцю, інакше комахи, що запилюють перець, можуть загинути.

Після висадки у відкритий ґрунт сіянець виглядає дещо млявим, однак це цілком природно, тому дуже важливо в цей час не перестаратися зі зволоженням ґрунту. Поливати перець до початку цвітіння слід раз на тиждень, а в період утворення плодів доведеться поливати двічі на тиждень з розрахунку 6 л води на м². Після поливання потрібно дуже обережно розпушити ґрунт у міжряддях, намагаючись не пошкодити поверхневу кореневу систему рослин. Поливання перцю здійснюють теплою відстояною водою з лійки способом дощування. Щоб зберігати ґрунт у вологому стані, досвідчені городники рекомендують мульчувати ділянку з перцем десятисантиметровим шаром перепрілої соломи.

Після підживлення в розсадній стадії перець у відкритому ґрунті двічі удобрюють розчином курячого посліду в концентрації 1:10, а також застосовують позакореневе підживлення розчину столової ложки нітрофоски у відрі води. Про те, що в ґрунті недостатньо калію, вам підкажуть скручені листки перцю з сухою облямівкою по краях, проте не застосовуйте в якості добрива хлористий калій – перець не зносить хлору.

Від нестачі азоту листя набуває матовості, сірого відтінку і поступово дрібніє, а від надлишку цього елемента рослина скидає зав'язі і квітки. Коли перцю бракує фосфору, нижня сторона листової пластини стає насичено фіолетовою, листочки піднімаються вгору і туляться до стовбура. Від нестачі магнію листя солодкого перцю набуває мармурового забарвлення.