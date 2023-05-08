Квасоля – рослина короткого дня, тобто для того, щоб дозріти і дати високий урожай, їй потрібно не більше 12 годин світла щодня. Крім того, чеснотою квасолі є її самозапилюваність: ви можете вирощувати на одній ділянці різні сорти культури і не боятися, що вони між собою перезапиляться. «Флорист-Х» розповідає, коли та як правильно садити квасолю.

Коли садити квасолю

Починають сіяти квасолю в травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12-15ºC. Бажано дочекатися, коли минуть весняні заморозки. Прикмета, яка підкаже вам, що прийшла пора садити квасолю – цвітіння каштана.

Виткі сорти квасолі висаджують на тиждень пізніше, ніж прямостоячі. Кущову квасолю можна вирощувати як другу культуру після збору врожаю овочів, що дозріли до початку липня. Квасолю можна сіяти в декілька прийомів: кожні 10 днів із середини травня по початок липня.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, для квасолі – 20-22, 30, 31; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для квасолі – 1, 27, 28; сприятливі дні для висадки овочів у липні – 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31, для квасолі – 24, 25.

Підготовка насіння до посадки

Насіння напередодні посадки перебирають, на ніч замочують у воді для набухання, а вранці, перед самою посадкою, опускають на 5 хвилин у розчин борної кислоти (1 г на 5 л води) – цей захід захистить насіння від комах-шкідників і багатьох хвороб.

Ґрунт для квасолі

Квасоля погано росте на глинистих ґрунтах, через які повільно просочується вода, а надто вологий ґрунт квасолі шкодить. Не любить квасоля і ґрунтів, перевантажених азотом, оскільки здатна видобувати його з повітря. Найкраще вибрати для квасолі сонячні, захищені від вітру ділянки з легким, родючим, водопроникним ґрунтом, з глибоким заляганням ґрунтових вод і водневим показником 6-7 одиниць.

Якщо у вашому саду є ділянки з виснаженим ґрунтом, який давно не удобрювати, посадіть квасолю там, оскільки вона, як багато бобових, чудовий сидерат і попередник для всіх овочевих культур.

Ґрунт для квасолі готують з осені: ділянку перекопують на глибину штиха лопати, додаючи на кожен м² по 4 кг перегною або компосту, по 2 столові ложки доломітового борошна, по одній ложці аміачної селітри та подвійного суперфосфату, по половині столової ложки хлористого калію або калійної соди. Або: по піввідра перегною чи компосту, по 30 г суперфосфату і 20 г деревної золи на 1 м².

Добре росте квасоля після таких культур, як капуста, помідори, картопля, баклажани, перець і огірок. Небажано висаджувати квасолю на ділянках, де росли бобові (горох, сочевиця, соя, арахіс, боби і власне квасоля) – після таких попередників квасолю висаджують на ділянці не раніше, ніж через три-чотири роки. Гарні сусіди для квасолі морква, буряк, цибуля, а також томати, огірки та капуста.

Як садити квасолю

Кущові сорти квасолі сіють на глибину 5-6 см з інтервалом 20-25 см між кущами і міжряддями до 40 см завширшки. Виткі сорти сіють рідше: через 25-30 см між екземплярами і міжряддями завширшки близько півметра. У ямку кладуть по 5-6 квасолин. Коли з'являться сходи, залиште в кущі лише три міцних сіянці, а решту пересадіть.

Після посадки грядку поливають і ущільнюють ґрунт зворотною стороною грабель. Якщо ви побоюєтеся, що нічні заморозки можуть повернутися, накрийте посіви плівкою. Сходи після появи підгортають, щоб додати їм стійкості. Надалі догляд за квасолею включає регулярний полив, прополювання, підгортання кущів, розпушування ґрунту, підживлення, підв'язування пагонів до опор, а також прищипування решти стебел для посилення їхнього розгалуження і прискорення дозрівання бобів.